PANTERI – Od zaštitnika do optuženika – Enigma pravosudnog postupka protiv grupe koja otkriva pedofile

U Bosni i Hercegovini sve češće se primjećuje paradoksalna situacija gdje pravosuđe pokazuje izrazitu ažurnost i učinkovitost samo kada su ugroženi interesi političkih elita, dok mnogi ozbiljni slučajevi godinama čekaju na rješavanje. Slučaj kontroverzne grupe “Panteri” otvara brojna pitanja o selektivnom pristupu pravdi i funkcioniranju pravosudnog sustava.

Ko su “Panteri” i njihove metode

Organizacija “Panter” osnovana je u Ključu (BiH) kao udruga koja se prvobitno brinula o napuštenim životinjama, no njihov aktivizam brzo se transformirao u kontroverzne metode “lova” na osobe koje zlostavljaju djecu i životinje. Članovi ove organizacije djeluju na području cijelog Balkana, uključujući i Hrvatsku, gdje su nedavno otvorili svoju “ćeliju”.

Njihove metode uključuju lažno predstavljanje i mamljenje potencijalnih pedofila, koje potom snimaju i objavljuju na društvenim mrežama. Ova grupa funkcionira poput “lovaca na pedofile”. Ovakve aktivnosti, iako motivirane borbom protiv zlostavljača, pravno su upitne i često nezakonite.

Organizacija je ustrojena poput vojske, djeluje kao bratstvo, a njihov nastup odaje dojam junaka iz stripova koji se bore za prava nemoćnih i pravednije društvo.

Slučaj Hase Tirić i nagla reakcija vlasti

Dugo vremena “Panteri” su djelovali bez značajnijeg ometanja od strane vlasti, unatoč jasno nezakonitim metodama. Situacija se drastično promijenila nakon što su, prema vlastitim tvrdnjama, u svoju “klopku” uhvatili visoko rangiranog političara Haseta Tirića, člana stranke SBB, direktora javnog poduzeća i bivšeg zapovjednika elitne vojne jedinice “Crni labudovi” iz prošlog rata.

Portal Avaz objavio je snimku na kojoj pripadnici “Pantera” fizički nasrću na Tirića, koji je prebijanje priznao. Prema izjavama članova organizacije, ubrzo nakon tog događaja, približno 20 naoružanih osoba ih je presrelo i prijetilo im smrću. Petorica od tih osoba su uhićeni, jer je u tom momentu došla policija.

Odmah nakon ovog slučaja na Internet prostoru su se pojavili lažni kanali koji su osuđivali Pantere. U komentarima su se pojavili stranački botovi koji su govorili ružno o Panterima. Priča je ugušena preko noći, a Panteri nakon toga više ništa nisu objaljivali.

Panteri, kako oni tvrde, i dalje posjeduju snimke, ne samo Haseta Tirića, već i mnogih drugih političara, međutim policija traži da joj se predaju svi materijali, što vođa Pantera odbija.

Umjesto temeljite istrage svih aspekata slučaja, uslijedila je koordinirana akcija represivnog aparata. Tužiteljstvo Kantona Sarajevo je formiralo predmet o radu Udruženja Panter.

https://avaz.ba/vijesti/crna-hronika/994088/uznemirujuci-video-pogledajte-snimak-kako-panteri-tuku-nepoznatog-direktora

Operacija “Kavez” i selektivna pravda

U velikoj policijskoj akciji kodnog naziva “Kavez“, uhićeno je pet članova Udruženja “Panter”, a pretresi su obavljeni na sedam lokacija u različitim kantonima. Optužbe protiv njih uključuju nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjenu, ugrožavanje sigurnosti i narušavanje nepovredivosti doma. Kod jednog člana navodno su pronađeni droga i oružje.

Zanimljivo je da su u operaciju bile uključene brojne sigurnosne institucije, uključujući MUP KS, Specijalnu jedinicu MUP-a KS, FUP, SIPA-u, MUP-ove USK i HNK, pa čak i Obavještajno-sigurnosna agencija BiH (OSA). Ovakva razina koordinacije rijetko se viđa u slučajevima koji su puno gori.

Nepovjerenje u pravosudni sistem

Sud Kantona Sarajevo, koji vodi postupak protiv “Pantera”, već je ranije bio predmet kritika zbog kontroverznih odluka. Primjerice, portal Logično imao je ružna skustva s presudama donesenim prije isteka žalbenog roka, nedostavljenom službenom poštom i ignoriranjem ključnih dokaza.

Ovakvi slučajevi, zajedno s drugim primjerima pravosudnih nelogičnosti, doprinose općem nepovjerenju u pravosudni sustav Bosne i Hercegovine, a posebno Sarajeva kao centra političke moći.

Nužnost nepristrane istrage

Iako metode “Pantera” otvaraju ozbiljna etička i pravna pitanja, jednako je problematična i selektivnost pravosudnog sustava. Ako su članovi organizacije počinili kaznena djela, trebaju odgovarati u skladu sa zakonom. Međutim, isto vrijedi i za osobe koje su “Panteri” razotkrili, bez obzira na njihovu društvenu ili političku poziciju.

Činjenica da je sustav tako brzo i efikasno reagirao tek nakon što je u aferu umiješan politički funkcioner, a ne nakon brojnih prethodnih slučajeva u kojima su “Panteri” primjenjivali iste metode prema građanima bez političke moći, ukazuje na duboku selektivnost pravosudnog sustava.

Za vraćanje povjerenja u institucije nužna je nepristrana istraga svih aspekata ovog slučaja – kako nezakonitih metoda “Pantera”, tako i navoda o zlostavljanju djece od strane osoba koje su razotkrili, uključujući i politički eksponirane osobe.

(Logično)