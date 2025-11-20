Pandorina kutija otvorena : Trump potpisao zakon kojim se nalaže Ministarstvu pravde da objavi Epsteinove dosijee
Predsjednik Trump potpisao je zakon kojim se nalaže Ministarstvu pravde da objavi sve dosijee vezane za seksualnog prestupnika Jeffreyja Epsteina, objavili su u srijedu navečer američki mediji.
Zakon koji je usvojen u Kongresu u utorak zahtijeva od Ministarstva pravde da u roku od 30 dana “učini javno dostupnim” sve neklasificirane zapise, dokumente, komunikacije i istražne
materijale u posjedu” ministarstva, uključujući FBI i američka državna odvjetništva, a koji se odnose na Epsteina.
Trump se ranije opirao pozivima za objavljivanje Epsteinovih dosijea i više puta je stvar nazivao “prevarom”.
Trump je u svojoj objavi na Truth Social rekao da će se ova “najnovija prevara obiti o glavu demokratama baš kao i svi ostali!”, dok je pokušavao povezati slučaj s demokratima, javlja Axios.
“Možda će se istina o ovim demokratima i njihovim vezama s Jeffreyjem Epsteinom uskoro otkriti, jer SAM UPRAVO POTPISAO ZAKON O OBJAVLJIVANJU EPSTEINOVIH DOSIJEA!” napisao
je Trump.
(Kliker.info)
