Palestinski nobelovac, profesor Omar Yaghi : Ovo je čovjek čiji bi izum mogao spasiti 2 milijarde ljudi (Video)
Palestinski nobelovac, profesor Omar Yaghi, naučnik za materijale na Univerzitetu Kalifornija u Berkeleyu, razvio je sistem koristeći metal-organske okvire, ili MOF-ove, visoko porozne materijale koji mogu zadržavati vodenu paru čak i u okruženjima s niskom vlažnošću. Radeći u potpunosti van mreže i napajajući se sunčevom svjetlošću, tehnologija je dizajnirana za regije sklone suši, zajednice pogođene katastrofama i udaljena naselja gdje je tradicionalna vodna infrastruktura nepouzdana ili odsutna, prenosi Times of India.
Kako solarna mašina sakuplja vodu iz pustinjskog zraka
U srži izuma su MOF-ovi, kristalni materijali napravljeni od metalnih čvorova povezanih organskim molekulima. Njihova unutrašnja površina je toliko ogromna da jedan gram može sadržavati pore uporedive s površinom fudbalskog terena. Noću, kada temperature padnu, MOF materijal adsorbira vodenu paru iz zraka, čak i pri nivoima vlažnosti niskim i do 20%. Tokom dana, sunčeva svjetlost lagano zagrijava materijal, oslobađajući zarobljenu vlagu. Para se zatim kondenzuje u tečnu vodu, koja se sakuplja i filtrira za piće, kako prenosi Guardian.
„Nauka je ovdje“, rekao je Yaghi opisujući sistem. „Ono što nam sada treba je hrabrost, hrabrost skalirana na veličinu zadatka”. Raniji prototipovi testirani u Dolini smrti u Kaliforniji dali su skromne rezultate, ali skaliranje sistema na kontejner za otpremu od 6 metara dramatično je povećalo proizvodnju, čineći ga održivim za snabdijevanje na nivou zajednice.
Spas za 2,2 milijarde ljudi širom svijeta
Inovacija dolazi u kritičnom trenutku. Prema Ujedinjenim nacijama, otprilike 2,2 milijarde ljudi širom svijeta nema sigurno upravljanu vodu za piće, a milijarde drugih suočavaju se s ozbiljnom nestašicom vode najmanje mjesec dana svake godine. Nedavne procjene UN-a opisale su planetu kao ulazak u eru “globalnog bankrota vode”. Yaghijev uređaj nudi decentraliziranu alternativu tradicionalnim izvorima vode poput desalinizacije, koja može biti energetski intenzivna i proizvoditi ekološki štetan otpad slane vode. Budući da sistem zasnovan na MOF-u radi na ambijentalnoj solarnoj energiji, ne zahtijeva električnu energiju iz mreže ili fosilna goriva. “Moglo bi funkcionirati kada tradicionalna infrastruktura zakaže”, rekao je Davon Baker, službenik za zaštitu okoliša na Karibima koji je izrazio interes za tehnologiju za ostrva sklona uraganima. “Sposobnost rada van mreže koristeći samo ambijentalnu energiju posebno je privlačna za ranjive zajednice”.
Od izbjegličkih korijena do globalnog utjecaja
Yaghijeva motivacija je duboko lična. Rođen u Jordanu u palestinskoj izbjegličkoj porodici, odrastao je u pustinjskoj zajednici bez tekuće vode. U svom govoru na Nobelovoj dodjeli, prisjetio se da je u svom susjedstvu čuo šaputanja: “Voda dolazi”, dok su stanovnici žurili napuniti kontejnere prije nego što su zalihe prestale. To sjećanje, rekao je, oblikovalo je njegovu odlučnost da konstruira materijale sposobne za rješavanje stvarnih izazova preživljavanja. Svoju oblast, retikularnu hemiju, opisao je kao „nauku sposobnu da reinterpretira materiju“ kako bi se riješile klimatske i krize održivosti.
Obećanje i preostale prepreke
Recenzirane studije u časopisima kao što je Science Advances potvrdile su efikasnost MOF-ova u sakupljanju atmosferske vode. Međutim, izazovi ostaju prije nego što masovna primjena postane izvodljiva. Proizvodnja MOF-ova u velikim razmjerima uz održavanje niskih troškova predstavlja veliku prepreku, kao i osiguranje trajnosti u teškim okruženjima tokom dužih perioda. Yaghi je osnovao kompaniju Atoco kako bi komercijalizirao tehnologiju i istražio partnerstva za širu distribuciju. Stručnjaci kažu da bi, ako se smanje proizvodne i troškovne barijere, sistem mogao pružiti otporan dodatak postojećoj vodnoj infrastrukturi, posebno u sušnim regijama širom Afrike, Bliskog istoka i dijelova Azije.
Inovacija klimatske ere
Kako se suše intenziviraju, a ekstremni vremenski događaji remete vodne sisteme, decentralizovana i klimatski prihvatljiva rješenja su sve hitnija. Yaghijev izum ne obećava zamjenu rijeka ili vodonosnika, ali nudi nešto radikalno, mogućnost proizvodnje pitke vode iz zraka koristeći samo sunčevu svjetlost i napredne materijale. Za milijarde ljudi koji se suočavaju s nepouzdanom opskrbom, to bi se zaista moglo pokazati kao više od pukog naučnog otkrića. Moglo bi biti spas.
(N1)
