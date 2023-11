Palestinski Nelson Mandela : Ovo je čovjek koji bi mogao ujediniti Hamas i Fatah i okončati rat s Izraelom. No, ima jedan problem

Palestinski Nelson Mandela, kako u pojasu Gaze i na Zapadnoj obali nazivaju Marwana Barghoutija, mogao bi ujediniti dvije palestinske frakcije i voditi pregovore s Izraelom o okončanju sukoba.

Tako se barem nadaju njegovi pristaše, koji smatraju da trenutačno ne postoji bolja osoba na političkoj pozornici za diplomatske razgovore.

No, problem je što se Barghouti nalazi u zatvoru u Izraelu. Tamo je završio 2002. godine, kad ga je policija uhapsila i vojni sud osudio na pet uzastopnih kazni doživotnog zatvora zbog orkestriranja napada na Izraelce.

U napadu 7. oktobra militantna grupa Hamas ubila je 1.400 Izraelaca, a 240 muškaraca, žena i djece uzela za taoce. Sada Hamas traži oslobađanje 6.000 palestinskih zatvorenika u zamjenu za izraelske taoce.

“Svaki put kad dođe do unutarnje krize ili rasplamsavanja odnosa s Izraelom, njegovo se ime spomene”, rekao je o Barghoutiju voditelj think-tanka Institut za istraživanje i studije za Mediteran i Bliski istok (iReMMO) Jean-Paul Chagnollaud.

Marwan Barghouti bio je na vrhu popisa ljudi za koje su palestinske grupe tražile da budu uključeni u razmjenu zatvorenika 2003., 2007. i 2009. godine.

Palestinski Mandela rođen je na Zapadnoj obali 1962. godine. Tokom Prve intifade bio je vođa studentskih protesta na Sveučilištu Birzeit. Izrael ga je deportirao u Jordan 1987. i dopušten mu je povratak na Zapadnu obalu tek 1993., u sklopu sporazuma iz Osla.

Sljedeće godine postao je glavni sekretar Fataha na Zapadnoj obali. Tijekom Druge intifade navodno je organizirao napade na Izraelce. Izrael ga optužuje i da je u to vrijeme osnovao Brigade mučenika al-Aqse, vojno krilo Fataha.

“Uhapšen je prije više od 20 godina, tokom Druge intifade. Bio je vrlo aktivan vođa Fataha i nije ubijen. To je važan detalj jer je u to vrijeme bilo mnogo ciljanih atentata, a on nije bio jedan od njih. Uhapšen je i ne mislim da je to bilo slučajno”, smatra Chagnollaud.