Palestinci se vraćaju na sjever Gaze, Izrael naveo da je primirje stupilo na snagu

Stanovnici sjevernog i zapadnog dijela grada Gaze ostali su zatečeni nakon što su se izraelske snage povukle iz nekoliko naselja, otkrivajući nezapamćene razmjere razaranja nakon sedmica teškog bombardovanja.

Prvi put nakon više sedmica, ljudi su ušli u oblasti Sheikh Radwan, al-Karama i izbjeglički kamp Beach, samo da bi zatekli cijele stambene blokove sravnjene sa zemljom, stotine uništenih domova i veći dio infrastrukture potpuno razoren.

Brojni snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju stanovnike kako hodaju kroz ruševine i posmatraju ono što je ostalo od njihovih domova.

Izraelska vojska je saopštila da je sporazum o prekidu vatre stupio na snagu te da su se trupe povukle na linije razmještaja dogovorene ranije.

IDF (Izraelske odbrambene snage) je naveo da su trupe “počele da se pozicioniraju duž ažuriranih linija razmještaja” od podneva po lokalnom vremenu.

“Trupe IDF-a u Južnoj komandi su raspoređene u tom području i nastavit će da uklanjaju svaku neposrednu prijetnju”, saopšteno je.

IDF trenutno ima kontrolu nad 53 posto Pojasa Gaze – većina tih područja nalazi se van urbanih zona.

Povlačenje izraelske vojske je jedan od koraka sporazuma o prekidu vatre u Pojasu Gaze, koji sadrži 20 tačaka i koji je inicirao predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, a koji nalaže i neometano snabdijevanje stanovništva humanitarnom pomoći i razoružanje palestinskog pokreta Hamas, kojeg SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom.

Izraelska vlada je ranije u petak ratifikovala sporazum o primirju i razmjeni talaca, čime je otvoren put za obustavu neprijateljstava u Gazi u roku od 24 sata.

Izraelci i Palestinci su slavili u četvrtak dok su Hamas i izraelska vlada započeli pripreme za provođenje sporazuma o primirju koji obećava trajni kraj krvavog dvogodišnjeg sukoba koji je odnio desetine hiljada života, destabilizirao veliki dio Bliskog istoka i izazvao proteste širom svijeta.

U Gazi vlada radost, ali i velika zabrinutost. Mnogi su izrazili strah da bi novi sporazum mogao propasti i donijeti još više patnje već razorenoj teritoriji.

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanyahua objavio je ranije u petak da je izraelska vlada odobrila okvir za oslobađanje svih talaca.

“Vlada je upravo odobrila okvir za oslobađanje svih talaca – živih i mrtvih”, navodi se u objavi.

Kabinet je zatim podijelio izjave koje je Netanyahu iznio na sastanku za odobrenje okvira za oslobađanje talaca, uz američkog izaslanika Stevea Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera.

Izrael i Hamas postigli su početni sporazum u četvrtak kao dio napora za okončanje sukoba.

Sporazum – djelimično posredovan od strane Washingtona – uključuje puštanje svih talaca i povlačenje izraelskih vojnika na dogovorenu liniju u Pojasu Gaze.

Izrael bi oslobodio oko 250 Palestinaca koji služe doživotne kazne i otprilike 1.700 drugih pritvorenih nakon napada koje je predvodio Hamas prije dvije godine, a koji su pokrenuli rat.

Ranije u četvrtak, visoki zvaničnik palestinskog pokreta u inostranstvu, Khalil al-Hayya, rekao je da Hamas smatra da je rat u Gazi završen.

Hamas je “dao odgovor koji služi interesima palestinskog naroda i zaustavlja krvoproliće”, rekao je, misleći na sporazum temeljen na američkom mirovnom planu.

“Potvrđujemo da žrtve našeg naroda neće biti uzaludne i da ćemo ostati vjerni svom obećanju i nećemo odustati od nacionalnih prava našeg naroda: postići slobodu, nezavisnost i samoopredjeljenje”, saopšteno je.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenim mrežama: “Sinoć smo postigli značajan napredak na Bliskom istoku, nešto za što su ljudi govorili da se nikada neće dogoditi. Završili smo rat u Gazi i doista, na mnogo većoj osnovi, stvorili mir”.

Oko 200 američkih vojnika pomoglo bi u praćenju sporazuma o prekidu vatre u Gazi, rekli su američki zvaničnici. Nije bilo jasno gdje će trupe biti stacionirane, ali zvaničnici, koji su govorili anonimno, naglasili su da američke trupe neće biti raspoređene u Gazi.

U međuvremenu, predsjednik izraelskog parlamenta pozvao je Trumpa da održi govor tokom planirane posjete Bliskom istoku.

Amir Ohana rekao je da mu je “duboka čast i privilegij” pozvati Trumpa da održi službeni govor naciji pred Knessetom.

“Izrael čeka predsjednika mira”, napisao je Ohana na X-u, nazivajući Trumpa “najvećim prijateljem i saveznikom jevrejskog naroda u modernoj historiji”.

Trump je naznačio da planira da putuje na Bliski istok “vrlo brzo”, možda već u nedjelju.

