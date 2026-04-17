Diplomatski napori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogli bi uskoro rezultirati dogovorom o završetku rata, javlja Reuters pozivajući se na pakistanski izvor uključen u posredovanje.

Prema tom izvoru, zakulisna diplomacija ostvarila je značajan napredak, čime se otvara mogućnost skorog postizanja sporazuma. “Obje strane se načelno slažu. Tehnički detalji doći će kasnije”, izjavio je izvor pod uvjetom anonimnosti.

Kako se navodi, predstojeći sastanak predstavnika Washingtona i Teherana mogao bi rezultirati potpisivanjem memoranduma o razumijevanju, nakon čega bi u roku od 60 dana uslijedio sveobuhvatni sporazum. Drugi diplomatski izvor otkriva da pakistanski načelnik vojske Asim Munir od 15. aprila boravi u Teheranu, gdje je postignut napredak u rješavanju nekoliko ključnih spornih pitanja.

Rješavanje nesuglasica

Među njima su i nesuglasice oko iranskog nuklearnog programa. Prema dostupnim informacijama, Sjedinjene Američke Države predložile su 20-godišnju obustavu iranskih nuklearnih aktivnosti, dok Teheran zagovara kraći moratorij u trajanju od tri do pet godina.

Iran je također zatražio ukidanje međunarodnih sankcija, dok Washington inzistira na uklanjanju visoko obogaćenog urana iz zemlje. Dva iranska izvora navode da postoje naznake kompromisa, pri čemu Teheran razmatra mogućnost slanja dijela svojih zaliha u inostranstvo .

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako je uvjeren da bi dogovor o okončanju rata mogao biti postignut uskoro. Također je poručio da bi Hezbollah trebao podržati desetodnevno primirje između Libanona i Izraela, koje ima podršku Sjedinjenih Američkih Država.

