Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana, koji su upravo završeni u Švicarskoj, odvijali su se u „pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi“, a postignut je i „ohrabrujući napredak“, navodi se u zajedničkom saopštenju posrednika Pakistana i Katara, javlja CNN.

Dvije su strane dogovorile osnivanje Visokog odbora koji će imati politički nadzor nad cijelim procesom posredovanja.

Prema saopštenju , glavni pregovarači redovito će izvještavati taj odbor, dok će posebne radne grupe voditi razgovore o ključnim pitanjima – iranskom nuklearnom programu, ukidanju sankcija te uspostavi mehanizma za nadzor i rješavanje sporova koji bi trebao osigurati učinkovitu provedbu Memoranduma o razumijevanju. Radne grupe bavit će se i drugim otvorenim pitanjima između Washingtona i Teherana.

Visoki odbor usuglasio je i okvirni plan prema kojem bi konačni sporazum trebao biti postignut u roku od 60 dana. Tehnički pregovori nastavit će se tokom ostatka sedmice u Švicarskoj i obuhvatit će sva otvorena pitanja.

Jedan od najvažnijih rezultata razgovora jest dogovor o uspostavi posebnog mehanizma za sprječavanje eskalacije u Libanonu. U tom će procesu, uz Sjedinjene Države i Iran, sudjelovati i Katar te Pakistan kao posrednici, javlja CNN.

Cilj je osigurati trajan prekid vojnih operacija u Libanonu, gdje se unatoč službenom primirju i dalje nastavljaju sukobi između Izraela i proiranskog Hezbollaha.

Iran najavio ublažavanje sankcija

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi nakon završetka pregovora objavio je da su ukinuta ograničenja na izvoz iranske nafte te da je dio iranske imovine, koja je godinama bila zamrznuta u inozemstvu, oslobođen.

U objavi na društvenoj mreži X također je naveo kako je pokrenut „veliki plan obnove i razvoja Irana“.

Nije, međutim, iznio detalje o vrijednosti oslobođenih sredstava niti o konkretnim elementima plana obnove.

Ranije je Hossein Ghorbanzadeh, ekonomski stručnjak u sastavu iranskog izaslanstva, izjavio kako je dovršen nacrt sporazuma kojim bi se privremeno izuzeo izvoz iranske nafte i naftnih derivata od američkih sankcija.

Araghchi je posebno istaknuo da će prvi pravi test novog sporazuma biti upravo provedba mehanizma za smirivanje situacije u Libanonu.

Nova komunikacijska linija za Hormuški tjesnac

Važan element dogovora odnosi se i na Hormuški tjesnac, jednu od strateški najvažnijih pomorskih ruta na svijetu.

Posrednici iz Katara i Pakistana objavili su da su Washington i Teheran uspostavili izravnu komunikacijsku liniju koja bi trebala spriječiti incidente i nesporazume tokom plovidbe kroz tjesnac.

Nova komunikacijska veza trebala bi osigurati siguran prolaz trgovačkih brodova tokom 60-dnevnog razdoblja predviđenog Memorandumom o razumijevanju.

Prema dokumentu, Iran se obvezao poduzeti „sve raspoložive mjere“ kako bi trgovački brodovi mogli neometano i bez dodatnih naknada prolaziti između Perzijskog zaljeva i Omanskog mora.

Hormuški tjesnac tokom cijelih pregovora bio je jedan od najvažnijih iranskih aduta.

Iranski vojni vrh u subotu je zaprijetio zatvaranjem tog ključnog pomorskog koridora zbog nastavka izraelskih operacija u Libanonu te, kako su tvrdili, američkog nepoštivanja ranije postignutog sporazuma o okončanju rata.

Situaciju je dodatno zakomplicirala izjava Donalda Trumpa, koji je u nedjeljnom intervjuu za Fox News zaprijetio da bi Sjedinjene Države mogle „preuzeti kontrolu nad tjesnacem“.

Prema izvorima bliskim pregovorima, upravo je ta izjava nakratko dovela cijeli proces na rub propasti prije nego što su razgovori ipak nastavljeni i završili novim dogovorima.

(Kliker.info-agencije)