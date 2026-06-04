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Ozbiljan politički udarac Trumpu : Zastupnički dom SAD-a usvojio rezoluciju kojom se nalaže okončanje rata protiv Irana

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Ozbiljan politički udarac Trumpu : Zastupnički dom SAD-a usvojio rezoluciju kojom se nalaže okončanje rata protiv Irana

04 Juna
07:27 2026
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Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se predsjedniku Donaldu Trumpu zabranjuje nastavak rata protiv Irana bez odobrenja ove zakonodavne institucije.

Predstavnički dom glasao je sa 215 prema 208 glasova za usvajanje rezolucije o ratnim ovlaštenjima, pri čemu su četiri republikanca glasala zajedno s demokratama u korist mjere.

Rezolucija nalaže Trumpu da povuče američke trupe iz Irana, osim ako Kongres ne objavi rat ili ne odobri upotrebu vojne sile.

Ovo predstavlja najnoviji politički udarac Trumpu u Kongresu, uprkos tome što njegova stranka ima tijesnu većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu.

Za sada je glasanje uglavnom simbolično, jer zakon mora biti usvojen i u Senatu i u Predstavničkom domu kako bi stupio na snagu. Također, postoje rasprave o tome da li bi rezolucije o ratnim ovlaštenjima bile ustavne čak i kada bi ih Kongres odobrio.

Ipak, glasanje pokazuje nelagodu dijela republikanaca zbog Trumpovog vođenja sukoba i predstavlja rijedak dvostranački pokušaj ograničavanja predsjedničkih ratnih ovlaštenja.

Tri ranije rezolucije o ratnim ovlaštenjima nisu uspjele proći u Predstavničkom domu, i to sve manjom razlikom u glasovima, a republikansko rukovodstvo doma prošlog mjeseca je iznenada odgodilo glasanje o ovoj rezoluciji kada se činilo da bi mogla biti usvojena.

Senat je prošlog mjeseca u proceduralnom glasanju podržao zasebnu, ali sličnu rezoluciju, nakon što je sedam prethodnih pokušaja bilo neuspješno. Daljnja glasanja o toj mjeri u Senatu još nisu zakazana.

Četiri republikanska zastupnika u Predstavničkom domu koja su glasala za rezoluciju o ratnim ovlaštenjima bili su Tom Barrett iz Michigana, Warren Davidson iz Ohia, Brian Fitzpatrick iz Pennsylvanije i Thomas Massie iz Kentuckyja.

(Kliker.info-agencije)

 

 

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