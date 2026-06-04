Predstavnički dom glasao je sa 215 prema 208 glasova za usvajanje rezolucije o ratnim ovlaštenjima, pri čemu su četiri republikanca glasala zajedno s demokratama u korist mjere.

Rezolucija nalaže Trumpu da povuče američke trupe iz Irana, osim ako Kongres ne objavi rat ili ne odobri upotrebu vojne sile.

Ovo predstavlja najnoviji politički udarac Trumpu u Kongresu, uprkos tome što njegova stranka ima tijesnu većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu.

Za sada je glasanje uglavnom simbolično, jer zakon mora biti usvojen i u Senatu i u Predstavničkom domu kako bi stupio na snagu. Također, postoje rasprave o tome da li bi rezolucije o ratnim ovlaštenjima bile ustavne čak i kada bi ih Kongres odobrio.

Ipak, glasanje pokazuje nelagodu dijela republikanaca zbog Trumpovog vođenja sukoba i predstavlja rijedak dvostranački pokušaj ograničavanja predsjedničkih ratnih ovlaštenja.

Tri ranije rezolucije o ratnim ovlaštenjima nisu uspjele proći u Predstavničkom domu, i to sve manjom razlikom u glasovima, a republikansko rukovodstvo doma prošlog mjeseca je iznenada odgodilo glasanje o ovoj rezoluciji kada se činilo da bi mogla biti usvojena.

Senat je prošlog mjeseca u proceduralnom glasanju podržao zasebnu, ali sličnu rezoluciju, nakon što je sedam prethodnih pokušaja bilo neuspješno. Daljnja glasanja o toj mjeri u Senatu još nisu zakazana.

Četiri republikanska zastupnika u Predstavničkom domu koja su glasala za rezoluciju o ratnim ovlaštenjima bili su Tom Barrett iz Michigana, Warren Davidson iz Ohia, Brian Fitzpatrick iz Pennsylvanije i Thomas Massie iz Kentuckyja.

(Kliker.info-agencije)