Ovo je nova Trumpova ponuda Zelenskom, Ukrajinci zgroženi. “To je obična pljačka”

Sjedinjene Američke Države guraju sveobuhvatan novi sporazum kojim žele preuzeti kontrolu nad ključnim ukrajinskim rudnim i energetskim resursima, ne nudeći zauzvrat nikakva sigurnosna jamstva Kijevu – što predstavlja značajnu eskalaciju ranijih zahtjeva.

Nacrt sporazuma, koji je u nedjelju dostavljen Kijevu, a u koji je Financial Times imao uvid, znatno nadilazi početni ekonomski dogovor postignut prošlog mjeseca. Taj je dogovor bio dio napora američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rusku invaziju na Ukrajinu i povrati milijarde dolara koje je SAD poslao Ukrajini u obliku vojne pomoći.

Dramatična eskalacija zahtjeva

Sporazum bi obuhvaćao sve mineralne sirovine, uključujući naftu i plin, kao i ključne energetske objekte na cijelom teritoriju Ukrajine.

Washington traži da Ukrajina i SAD osnuju nadzorno vijeće koje bi upravljalo zajedničkim investicijskim fondom, a prihodi od ukrajinskih projekata nafte, plina i rudarstva dijelili bi se između dviju država. SAD bi imao prevlast u vijeću, imenujući tri od pet članova, što bi im omogućilo pravo veta nad svim odlukama fonda.

U nacrtu se nadalje navodi kako će “američki doprinos nakon sveobuhvatne ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine biti smatran doprinosom partnerstvu”. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je u srijedu za Fox News kako vjeruje da bi se sporazum mogao potpisati već sljedeće sedmice .

Ukrajinci: Ovo je pljačka

No, trojica visokopozicioniranih ukrajinskih dužnosnika za Financial Times su rekli da je to malo vjerojatno. Jedan je prijedlog nazvao “nepravednim”, dok ga je drugi usporedio s “pljačkom”. Treći je otkrio kako je angažiran tim pravnih stručnjaka koji pomaže vladi analizirati dokument i pripremiti protuprijedlog.

Prva potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Ukrajine Julija Sviridenko izjavila je kako vlada “radi na tome da sporazum odražava sve naše interese i bude u duhu strateškog partnerstva sa SAD-om”.

“Verzija koju smo dobili uglavnom odražava stavove i pristup američkih pravnih stručnjaka. Mi sada formuliramo našu poziciju”, kazala je, dodavši kako svaki konačni dogovor mora odobriti ukrajinski parlament.

Novi američki prijedlog zamijenio bi prethodni okvirni sporazum o zajedničkom razvoju ukrajinskih mineralnih resursa, koji su Kijev i Washington dogovorili prošlog mjeseca. Taj prethodni dogovor, kojim bi Ukrajina u zajednički fond uplaćivala 50% buduće dobiti od rudnih resursa, nikada nije potpisan, nakon što je propao sastanak Trumpa i Zelenskog u Ovalnom uredu.

Što je još u novom sporazumu?

Prema novom prijedlogu, fond bi obuhvaćao projekte koje provodi ukrajinska vlada, kao i projekte tvrtki ili državnih organizacija koje odobri Kijev. Sporazum također uključuje infrastrukturu povezanu s eksploatacijom prirodnih resursa – poput cesta, željeznica, plinovoda, luka i postrojenja za preradu.

Prihodi iz najnovijeg prijedloga izravno bi se konvertirali u stranu valutu i slali u inozemstvo, a Ukrajina bi bila odgovorna za odštetu u slučaju kašnjenja ili sporova. SAD bi iz fonda primio tantijeme prije Ukrajine, i to uz dodatnih 4 % premije, a zadržao bi i prioritetna prava na infrastrukturne projekte te pravo veta na prodaju resursa trećim stranama.

“Trump drži pištolj uperen u glavu Zelenskom”

Najnovija verzija sporazuma predstavlja presedan u suvremenoj diplomaciji i međudržavnim odnosima, piše britanski The Telegraph. Donald Trump, piše britanski list, drži pištolj uperen u glavu Volodimiru Zelenskom.

“To je dokument o prisilnom oduzimanju imovine”, izjavio je Alan Riley, stručnjak za energetsko pravo pri Atlantic Councilu. “Ne postoje nikakva jamstva, nema sigurnosnih klauzula, SAD ništa ne daje zauzvrat. Amerikanci se iz sporazuma mogu povući kad god požele, Ukrajinci ne. Nešto ovakvo još nikada nisam vidio”, dodao je.

Prema nacrtu, Sjedinjene Države imale bi pravo veta na prodaju ukrajinskih sirovina trećim državama – što bi, primjerice, moglo značiti zabranu izvoza rijetkih metala u Kinu, ali i ograničiti izvoz u Europu.

“Takav sporazum nije usklađen s pravilima članstva u Europskoj uniji – i možda je upravo to dio šireg plana. Sve više mi se čini da bi stvarna namjera mogla biti natjerati Zelenskog da ga odbije”, kaže Riley.

