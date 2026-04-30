Ovo je čovjek koji je Dodiku ‘kupio’ priznanje na američkom univerzitetu: Porijeklom je iz BiH, u SAD ima firmu oružja i Trumpov je donator
ivši predsjednik RS i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na američkom Judson univerzitetu danas će dobiti priznanje za ‘za liderstvo i zalaganje za demokratiju’ tokom skupa koji ovaj univerzitet naziva Forum svjetskih lidera 2026. godine ‘Zalaganje za demokratiju’.
No, Raport saznaje da na ovom univerzitetu nikada nisu ni čuli za Dodika dok im se nisu javili Dodikovi lobisti, nudeći se kao sponzori i donatori Univerziteta, a da zauzvrat predsjednik RS postane ovogodišnji laureat nagrade koju ova obrazovna ustanova pojedincima dodjeljuje godinama.
Prema tvrdnjama Raportovih izvora nije slučajno što je upravo ovaj Univerzitet odabran da se preko njega izlobira bilo kakvo priznanje za Milorada Dodika.
Naime, Univerzitet se nalazi u Ilionisu, šezdesetak kilometara udaljenom od Čikaga u kojem je prisutna jaka srpska zajednica.
U njoj, kako navode Raportovi izvori upućeni dešavanja oko ove kontroverzne nagrade, djeluje i Ranko Ristić, porijeklom iz BiH i čovjek koji od sredine devedesetih godina živi u SAD, tačnije u Čikagu.
On je osnovao dvije kompanije u Americi. Navodno je prvu firmu pod nazivom ‘Tesla’ osnovao 1999. godine i riječ je o kompaniji koja se bavi elektroinstalaterskim radovima.
No, pravi i veći uspjeh, kažu naši izvori, Ristić bilježi od 2020. godine kada je otvorio kompaniju Zastava Arms USA, koja je od tada postala ekskluzivni uvoznik vatrenog oružja za firmu iz Srbije, Zastava Oružje.
Uz jače poslovne, Ristić je jačao i političke veze, kako u SAD, tako u BiH, konkretnije u entitetu RS i u Srbiji.
Uvoznik i trgovac oružjem
Svoj put u američke ‘političke vode’ Ristić je počeo kao donator i sponzor događaja tokom kampanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, gdje je novcem kupio ulaznice na brojne važne događaje i poznanstva s ljudima koji su danas dijelom američke administracije.
Ristićeva firma Zastava Arms USA uspostavila je i strateško partnerstvo s Halyard Mission Foundation, organizacijom u SAD koja čuva i baštini historiju Operacije Halyard iz 1944. godine kada je spašen veliki broj američkih pilota u tada okupiranoj Jugoslaviji.
Za Ristića naši izvori kažu da je u stvari on glavna spona između svih Dodikovih lobista i predsjednika SNSD-a kao i da on stoji iza organizacije dolazaka osoba različitih profila iz SAD u RS.
Iako Ristićevo ime nije isticano u prvi plan, naši sagovornici kažu da je on prošle godine više vremena proveo u BiH, odnosno RS i Srbiji, a sve s ciljem osmišljavanja strategije što uspješnije rehabilitacije Milorada Dodika u SAD.
Upravo je i dodjela priznanja na Judson Univerzitetu Ristićeva zamisao, kažu Raportovi izvori, uz tvrdnju da je on pokušao i na drugim, uglednijim i poznatijim univerzitetima osigurati neku vrstu priznanja za Dodika, ali da u tome nije uspio.
Za Judson Univerzitet naši izvori kažu da je privatni univerzitet u američkoj saveznoj državi Illinois. Ističu da to nije velika obrazovna i istraživačka institucija niti univerzitet globalnog ranga, nego manji, hrišćanski orijentiran koledž koji funkcionira kroz školarine, donacije i sponzorske programe.
U tom okviru oni organizuju i događaje poput ‘World Leaders Forum’, koji više liče na kombinaciju konferencije, PR foruma i umrežavanja nego na klasični akademski skup.
Upravo u tom formatu, kažu došla je i odluka da se Miloradu Dodiku dodijeli priznanje za ‘liderstvo i demokratiju’.
Međutim, u ovom slučaju problem je nastao zbog toga što su i brojne relevantne organizacije i pojedinci istakli da Milorad Dodik nije osoba koju krase osobine za bilo kakvo priznanje.
Zato su i reakcije iz Bosne i Hercegovine, ali i šire, na ovu odluku bile oštre. Udruženja žrtava, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Radna grupa za BiH koju čine domaći i strani intelektualci pisali su predsjedniku Univerziteta Judson u SAD Geneu Crumeu, u kojem izražavaju zabrinutost zbog odluke tog univerziteta, te su tražili da se odluka povuče.
Nepostojeće e-mail adrese Univerziteta
Judson University, međutim, nije povukao tu odluku, nego su ostali pri svom planu i nastavili organizaciju događaja koji će se održati danas s početkom u 17 sati.
Ulaznica za taj događaj je 75 dolara, a naši izvori kažu da je većinu ulaznica kupio upravo Ristić.
No, prema tvrdnjama naših sagovornika Ristić za posredovanje i lobiranje u korist Dodika ne troši svoj novac, nego ga dobiva i od RS i od srpske zajednice u SAD, a najviše one u Čikagu.
Raport je pokušao kontaktirati Judson Univerzitet s pitanjima o tome ko je predložio Dodika za nagradu, je li to priznanje na neki način plaćeno, ko je glasao da mu se ono dodijeli, ali naši upiti upućeni na dostupne adrese navedene na zvaničnoj stranici tog univerziteta vratili su se oz obrazloženje da su adrese ‘nepostojeće’.
Semira Degirmendžić (Raport)
