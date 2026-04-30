ivši predsjednik RS i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na američkom Judson univerzitetu danas će dobiti priznanje za ‘za liderstvo i zalaganje za demokratiju’ tokom skupa koji ovaj univerzitet naziva Forum svjetskih lidera 2026. godine ‘Zalaganje za demokratiju’.

No, Raport saznaje da na ovom univerzitetu nikada nisu ni čuli za Dodika dok im se nisu javili Dodikovi lobisti, nudeći se kao sponzori i donatori Univerziteta, a da zauzvrat predsjednik RS postane ovogodišnji laureat nagrade koju ova obrazovna ustanova pojedincima dodjeljuje godinama.

Prema tvrdnjama Raportovih izvora nije slučajno što je upravo ovaj Univerzitet odabran da se preko njega izlobira bilo kakvo priznanje za Milorada Dodika.

Naime, Univerzitet se nalazi u Ilionisu, šezdesetak kilometara udaljenom od Čikaga u kojem je prisutna jaka srpska zajednica.

U njoj, kako navode Raportovi izvori upućeni dešavanja oko ove kontroverzne nagrade, djeluje i Ranko Ristić, porijeklom iz BiH i čovjek koji od sredine devedesetih godina živi u SAD, tačnije u Čikagu.

On je osnovao dvije kompanije u Americi. Navodno je prvu firmu pod nazivom ‘Tesla’ osnovao 1999. godine i riječ je o kompaniji koja se bavi elektroinstalaterskim radovima.

No, pravi i veći uspjeh, kažu naši izvori, Ristić bilježi od 2020. godine kada je otvorio kompaniju Zastava Arms USA, koja je od tada postala ekskluzivni uvoznik vatrenog oružja za firmu iz Srbije, Zastava Oružje.

Uz jače poslovne, Ristić je jačao i političke veze, kako u SAD, tako u BiH, konkretnije u entitetu RS i u Srbiji.

Uvoznik i trgovac oružjem

Svoj put u američke ‘političke vode’ Ristić je počeo kao donator i sponzor događaja tokom kampanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, gdje je novcem kupio ulaznice na brojne važne događaje i poznanstva s ljudima koji su danas dijelom američke administracije.