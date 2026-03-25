Izraelski i američki mediji navode kako se većina tačaka novog mirovnog plana za Iran odnosi na odricanje od nuklearnog programa te slabljenje iranskih vojnih kapaciteta.

New York Times, Reuters i izraelski Kanal 12, pozivajući se na neimenovane izvore, izvijestili su da su SAD predale Iranu mirovni plan od 15 tačaka posredstvom Pakistana, koji je ranije ponudio da bude domaćin mirovnih pregovora između zaraćenih zemalja.

Izraelski medij piše kako je plan sličan onima koje je SAD proveo u Gazi i Libanonu. Sličan plan, uz nešto više tačaka, bio je predložen i za Ukrajinu. Izraelski ambasador pri UN-u demantirao je da Izrael sudjeluje u mirovnim pregovorima, no njihovi su mediji prvi otkrili sadržaj novog plana, piše Sky News. Podsjetimo, ranije je Donald Trump rekao kako je Iran počeo “razgovarati razumno” te da je odustao od nuklearnog programa, ali i Amerikancima ponudio “dar” vezan uz naftu i plin u Hormuškom tjesnacu, pritom ne otkrivši o čemu se radi.

Ovih 15 točaka je SAD navodno ponudio Iranu:

Iran će rastaviti svoje nuklearne kapacitete

Iran se obvezuje da neće razvijati daljnje nuklearno oružje

Iran više neće obogaćivati ​​nuklearni materijal

Sav obogaćeni materijal bit će isporučen Sabi prema rasporedu koji će odrediti SAD, Izrael i Iran

Nuklearni objekti u Natanzu, Isfahanu i Fordowu bit će dekomisionirani

Agencija za atomsku energiju dobit će pristup svim nuklearnim informacijama u vezi s iranskim programom

Iran će napustiti svoj model vojnih posrednika

Iran će prestati s financiranjem i naoružavanjem posrednika u regiji

Hormuški tjesnac ostat će otvoren kao slobodna pomorska zona i neblokiran u budućnosti

Iran će ograničiti broj i domet svojih projektila

Svaka daljnja upotreba njegovih projektila bit će samo za iransku samoobranu

Sve sankcije Iranu bit će ukinute

Iranu će se pomoći u razvoju civilnog nuklearnog projekta u Bushehru

Prijetnja povratka iranskog režima bit će uklonjena

SAD i Izrael će pomoći Iranu u promicanju i razvoju civilnog nuklearnog projekta u Bushehru (proizvodnja električne energije)….

(Kliker.info-agencije)