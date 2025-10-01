Ovjereno pet političkih stranaka i dva nezavisna kandidata : CIK prihvatio Dodikov potpis na prijavi SNSD-a

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je prijave pet političkih stranaka i dva nezavisna kandidata, koji će učestvovati na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Ovjerene su političke stranke: Srpska demokratska stranka, Savez nezavisnih socijaldemokrata-SNSD-Milorad Dodik, Ekološka partija Republike Srpske, Za pravdu i red-Lista Nebojše Vukanovića, te Savez za novu politiku.

Iz CIK-a su naveli da su ovjereni nezavisni kandidati Igor Gašević i Slavko Dragičević.

U skladu sa Uputstvom o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske ovjerene političke stranke prijave za ovjeru koalicije podnose 6. i 7. oktobra 2025. godine do 16:00 sati.

Centralna izborna komisija BiH podsjeća da je “Preuranjena kampanja” svaki oblik radnji iz kampanje koje preduzimaju politički subjekti u periodu od raspisivanja izbora do perioda zvaničnog početka izborne kampanje. Odnosno u navedenom periodu političkim subjektima, kandidatima i njihovim pristalicama je zabranjeno upoznavanje birača i javnosti sa programom i kandidatima političkih subjekata za predstojeće izbore.

“Ukoliko ovjereni politički subjekat, kandidat ili pristalica političkog subjekta u elektronskim, onlajn i štampanim medijima i putem društvenih mreža promoviše kandidate i program za izbore i to čini od dana raspisivanja izbora do dana početka izborne kampanje onda je to preuranjena kampanja”, naglašavaju iz CIK-a.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 30.000,00 KM kazniće se politički subjekt za prekršaj ako on ili njegov kandidat ili pristalica u suprotnosti s članom 7.1 Izbornog zakona BiH, u periodu preuranjene izborne kampanje, izvrši radnju koja se smatra vođenjem izborne kampanje. Za navedeni prekršaj kaznit će se i kandidat političkog subjekta novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM ako je lično odgovoran.

Izborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske počinje 08.11.2025. godine.

