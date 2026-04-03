Stručnjaci za međunarodno pravo u SAD-u potpisali su otvoreno pismo u kojem navode da bi američki napadi na Iran mogli predstavljati ratni zločin, nakon što je predsjednik Donald Trump ponovio prijetnje napadom na iranske elektrane i postrojenja za desalinizaciju.

Trump, koji je prethodno iznosio različite vremenske okvire i ciljeve rata, u televizijskom govoru u srijedu je rekao da bi rat mogao eskalirati ako Iran ne popusti uslovima Washingtona, s mogućim napadima na iransku energetsku i naftnu infrastrukturu.

Otvoreno pismo više od 100 stručnjaka za međunarodno pravo

Više od 100 stručnjaka za međunarodno pravo u SAD-u, uključujući one s fakulteta poput Harvarda, Yalea, Stanforda i Univerziteta u Kaliforniji, u pismu objavljenom u četvrtak ustvrdilo je da ponašanje američkih snaga i izjave visokih dužnosnika “izazivaju ozbiljnu zabrinutost zbog kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, uključujući potencijalne ratne zločine”.

Pritom posebno ističu Trumpov komentar iz sredine marta u kojem je rekao da bi SAD mogle izvesti napade na Iran “samo iz zabave”. Također se citiraju komentari šefa Pentagona Petea Hegsetha s početka marta u kojem je rekao da se SAD ne bori po “glupim pravilima”.

Već prvog dana raketirana škola

U pismu, objavljenom na web stranici časopisa Just Security, stručnjaci su naveli da su “ozbiljno zabrinuti zbog udara koji su pogodili škole, zdravstvene ustanove i domove”, ističući raketiranje škole u Iranu prvog dana rata.

Američka vojska je u martu izjavila da je pokrenula istragu o razornom napadu na iransku djevojačku školu 28. februara , a Iranski Crveni polumjesec kaže da je u napadu ubijeno 175 ljudi.

Trump je u srijedu zaprijetio da će napasti Iran “izuzetno snažno”. “Udarit ćemo ih izuzetno snažno u sljedeće dvije do tri sedmice . Vratit ćemo ih u kameno doba, gdje im je i mjesto”, rekao je Trump.

Vodeća američka muslimanska interesna grupa upozorila je da je Trumpova ratna retorika, uključujući njegovu prijetnju da će vratiti Iran “u kameno doba”, “dehumanizirajuća”, prenosi Reuters.

Rat je započeo 28. februara kada su SAD i Izrael napali Iran. Teheran je odgovorio napadima na Izrael i zaljevske države s američkim bazama. U zajedničkim američko-izraelskim napadima u Iranu i izraelskim napadima u Libanonu ubijene su hiljade , a raseljeni milioni ljudi.

(Kliker.info-agencije)