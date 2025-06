Otvoreni rat dojučerašnjih najbližih suradnika : Musk pozvao na Trumpov opoziv. Tvrdi da se nalazi u Epstinovim dokumentima i da zato još nisu objavljeni !

Posljedice totalnog raskola Trumpa i Muska za svijet

Iako je javni sukob između Donalda Trumpa i Elona Muska tek započeo, mogao bi imati stvarne i ozbiljne posljedice u SAD-u, izvještava Bernd Debusmann Jr. iz Washingtona.

Nakon što je Trump zaprijetio rezanjem državnih ugovora, Musk je poručio da bi mogao povući SpaceX-ov svemirski brod Dragon iz uporabe – letjelicu koja je razvijena uz 396 milijuna dolara potpore NASA-e. Verzije Dragon 1 i Dragon 2 do sada su korištene za prijevoz astronauta i opreme na Međunarodnu svemirsku postaju (ISS). Ako do toga doista dođe, nije jasno kada, no to bi ozbiljno ugrozilo NASA-ine sposobnosti u svemiru.

Ova razmjena prijetnji ujedno otkriva kolika je ovisnost američke vlade o Muskove kompanije. I SpaceX i Starlink imaju velike ugovore s Ministarstvom obrane, uključujući i neke klasificirane projekte. Sam Musk posjeduje sigurnosnu dozvolu, što je već izazvalo brojne rasprave i kontroverze.

Nejasno je hoće li Muskovo glasno protivljenje Trumpovom „velikom i lijepom“ zakonu o porezima i rashodima utjecati na zastupnike u Kongresu. Taj zakon je jedna od ključnih politika nove Trumpove administracije, a moguć je i njegov kolaps ako se potpora počne krhati.

Također postoji mogućnost da se Trumpov politički krug, uključujući kongresne zastupnike, okrene protiv Muska, iako su ga mnogi od njih do sada javno podržavali.

Kako će sve završiti – trenutno nitko ne zna.

Politika je često teško probavljiva – jednom su je nazvali šoubiznisom za ružne”, piše Gary O'Donoghue, glavni dopisnik BBC-a za Sjevernu Ameriku. No posljednja tri sata između najbogatijeg čovjeka na svijetu i najmoćnijeg političara pretvorila su se u čistu spektakularnu predstavu.

Poput najbolje drame, ova epizoda je zastrašujuća, fascinantna i šokantna – sve odjednom.

Zastrašujuća zato što jedan od njih vodi multinacionalne korporacije vrijedne milijarde dolara, a drugi upravlja svjetskom silom kroz kaotičan i opasan globalni poredak.

Fascinantna jer je nemoguće odvojiti pogled dok razmjenjuju metaforičke kamenčiće, prozivke i prijetnje – otvoreno, bez uvijanja.

Šokantna jer oboje posjeduju stvarnu moć, svatko u svojoj sferi, i – kako O'Donoghue ističe – nitko ne može predvidjeti što će sljedeće učiniti.

“Ako posudimo iznenađujuću predsjednikovu metaforu s današnjeg sastanka, kada je rat u Ukrajini opisao kao dva klinca koji se tuku na školskom igralištu, ne možemo se oteti dojmu da je i ova drama između Trumpa i Muska upravo to – samo na globalnoj razini”, zaključuje O'Donoghue.