Otvoren 31. Sarajevo Film Festival, glavni grad BiH filmska prijestolnica regije

Svjetskom premijerom filma “Paviljon” u režiji Dine Mustafića večeras je otvoren 31. Sarajevo Film Festival (SFF), koji glavni grad Bosne i Hercegovine opet stavlja u centar pažnje i čini ga filmskom prijestolnicom regije.

Prije projekcije filma “Paviljon” održana je svečana ceremonija otvaranja u Narodnom pozorištu gdje se prisutnima obratio direktor SFF-a Jovan Marjanović, koji je posebno pozdravio predstavnike institucija, političke, kulturne i poslovne zajednice u BiH, kazavši da njihovo prisustvo daje težinu ovoj večeri i otvara prostor za ono što Festival mora biti.

– To je ne samo proslava već mjesto sa kojeg i poslije kojeg stvari moraju i mogu ići naprijed. Živimo u svijetu u kojem su konflikt, najgori zločini, fragmentacija i političke krize postali svakodnevnica. U takvim trenucima film mora biti snažan. Ne može i neće šutiti – naglasio je.

Dodao je da je snaga filma u otvaranju prostora za dijalog i empatiju te da je uloga Festivala da svojim programom nosi tu odgovornost.

Napomenuo je da je bh. kinematografija najprestižnija kulturna grana BiH, priznata i poštovana širom svijeta, ali u isto vrijeme i najranjivija.

– Preživljava zahvaljujući talentu i upornosti autora. Uprkos svemu, stoji na nekoliko ključnih stubova, akademijama, fondovima, javnim televizijama i festivalima – kazao je Marjanović, istaknuvši da Festival nije dovoljan.

Stoga je pozvao predstavnike vlasti, poslovne zajednice i kulturnih institucija da uspostave i provedu strategiju koja će bh. kinematografiji dati stabilnost i dugoročnu viziju.

– Ako želimo da naša kinematografija opstane, mora postojati strateška, suverena podrška, stabilna izdvajanja, zakon koji se poštuje, jasan odgovor političke i poslovne zajednice – poručio je direktor SFF-a.

Zahvalio je publici jer godinama dokazuju da Sarajevo Film Festival nije samo filmski događaj već “zajednička proslava kulture i ljudskog duha”.

Prisutnim zvanicama se obratio i režiser filma “Paviljon” Dino Mustafić koji je kazao da svojim filmom večeras, zajedno sa publikom koja broji oko 6.000 ljudi, otvara vrata “Paviljona”.

– Vidjet ćete da je to film koji ne nudi nikakvu utjehu već postavlja važna i prava pitanja. Naša je želja da nakon ove projekcije ponesete dio nekih osjećanja i razmišljanja koja smo mi imali tokom snimanja ovoga filma – poručio je.

Za nagradu “Srce Sarajeva” takmičit će se 50 filmova u četiri takmičarske selekcije, igrani, dokumentarni, kratki i studentski film, dok će jedan dodatni film biti prikazan van konkurencije. Ovogodišnji program uključuje 15 svjetskih, šest međunarodnih, 28 regionalnih i dvije bosanskohercegovačke premijere.

Zaljubljenici u 7. umjetnost na ovogodišnjem Festivalu imat će priliku da u uživaju u projekcijama više od 250 filmova iz oko 60 zemalja svijeta.

U okviru takmičarskog programa bit će prikazano devet igranih filmova, 20 dokumentarni filmova, 10 kratkih filmova i 11 studentskih filmova, dok će dva filma biti prikazana van konkurencije.

Ove godine SFF je uveo novu selekciju “Open Air premijere“ u okviru koje će biti prikazani filmovi s prostora bivše Jugoslavije u Ljetnom kinu Stari Grad.

Također, ove godine publika će imati priliku pogledati festivalske filmove i na novim, dodatnim lokacijama u Općini Ilidža, kinu na Bazenu na Dobrinji te kinu Grbavica u Novom Sarajevu.

Posebna sekcija programa SFF-a „Suočavanje s prošlošću“ i ove godine, kao i prethodnih, otvorit će prostor za suočavanje sa traumama, neispričanim pričama i zaboravljenim perspektivama koje oblikuju kolektivnu i ličnu historiju.

To je program koji okuplja igrane, dokumentarne i eksperimentalne filmove koji se bave posljedicama konflikata i politikom sjećanja, a u ovogodišnjem programu bit će predstavljeno 13 filmova, između ostalih, „Srebrenička traka – od tate za Alisu“, „Najglasnija tišina“, „Suočavanje s ratom“ te „Svjedočanstva o bolu i nadi“ i „Ambasador sjećanja“.

U programu Masterclass ove godine učestvovat će velika imena savremenog filma, Williem Dafoe, Ray Winston, Michael Franco, Paolo Sorrentino i Ilya Khrzhanovskiy, dok će Stellan Skarsgard otvoriti ovogodišnje izdanje programa „Talents Sarajevo“.

Sarajevo Film Festival završava 22. augusta tradicionalnom dodjelom nagrada Srce Sarajeva najboljim autorima, u znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, a bit će dodijeljene i druge festivalske i partnerske nagrade.

