Turska je pobijedila SAD rezultatom 3:2 na Svjetskom prvenstvu u Los Angelesu, a taj dramatični trijumf obezbjedila je u samoj završnici utakmice.

Amerikancima je prekinut pobjednički niz u skupini upravo uoči povijesnog sudara s Bosnom i Hercegovinom u nokaut-fazi.

Igrala se osma minuta sudijske nadoknade na krcatom stadionu u Los Angelesu kada je nastala potpuna ludnica. Turska postiže pobjednički gol za 3:2! Veliko veselje Turaka, iako im ova pobjeda, osim morala, neće značiti baš ništa u rezultatskom smislu jer su kofere za povratak kući spakovali već nakon prva dva kola.

Pogodio je iz gužve Kaan Ayhan u vjerovatno zadnjoj akciji na utakmici, ostavivši domaćine u nevjerici i prekinuvši njihov savršeni niz u grupi D.

Mauricio Pochettino i njegovi izabranici definitivno imaju o čemu razmišljati uoči sudara s Bosnom i Hercegovinom u šesnaestini finala.

Iako su Amerikanci u susret ušli rasterećeni i s osiguranim prvim mjestom, način na koji je njihova odbrana kapitulirala pod pritiskom u dramatičnoj završnici otkrio je pukotine koje Sergej Barbarez i njegov tim sigurno već analiziraju.

Pad koncentracije u ključnim trenucima i ranjivost iz prekida i gužvi upravo su ono što bi “Zmajevi” mogli iskoristiti na Levi's stadionu 2. jula.

(Kliker.info-agencije)