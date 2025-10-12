Otkriveni detalji uoči sastanka u Egiptu : Hamas neće upravljati Gazom

Primirje je stupilo na snagu u petak nakon dvogodišnjeg rata u Pojasu Gaze između Izraela i Hamasa. Temelji se na planu američkog predsjednika u 20 tačaka i predviđa razoružanje Hamasa, te isključuje bilo kakvu ulogu tog islamističkog pokreta u budućem upravljanju palestinskom teritorijom.

“Za Hamas je pitanje upravljanja Pojasom Gaze završena stvar. Hamas uopšte neće učestvovati u tome u prijelaznoj fazi, što znači da se odrekao kontrole nad Gazom, ali i dalje ostaje ključni dio palestinskog društva”, rekao je za AFP izvor blizak pregovaračkom timu Hamasa, želeći ostati anoniman. Iako je vodstvo Hamasa u prošlosti bilo podijeljeno po pitanju ključnih tema, posebno u vezi s budućim upravljanjem Gazom, ovaj put je, čini se, postignuta opća saglasnost da se razoružanje odbije.

“Hamas prihvata dugoročno primirje, kao i to da se njegovo oružje neće koristiti tokom tog perioda, osim u slučaju izraelskog napada na Gazu”, rekao je izvor. “Predložena potpuna predaja oružja ne dolazi u obzir i nije tema pregovora”, izjavio je u subotu za AFP jedan dužnosnik Hamasa, koji je također želio ostati anoniman.

Prva tačka Trumpovog plana predviđa da Pojas Gaze, nad kojim je Hamas preuzeo vlast 2007. godine, postane “deradikalizirana zona bez terora koja neće predstavljati prijetnju svojim susjedima”.

Plan također predviđa da Hamas neće imati nikakvu ulogu u budućem upravljanju Pojasom Gaze, te da će njegova vojna infrastruktura i arsenal biti uništeni.

Za upravljanje javnim službama u prijelaznoj fazi bit će zadužen “tehnokratski i apolitični” palestinski odbor.

Izvor blizak pregovaračima izjavio je da je taj tim od Egipta, kao jedne od zemalja posrednica, zatražio sazivanje sastanka prije kraja naredne sedmice kako bi se postigao dogovor o sastavu odbora, te dodao da je spisak s imenima “gotovo spreman”.

“Hamas je, zajedno s ostalim frakcijama, predložio 40 imena. Ne postoji apsolutno nikakav veto na njih i nijedna od tih osoba ne pripada Hamasu”, rekao je isti izvor.

