Otkriven ‘novi Epsteinov otok‘ : Novi Meksiko otvara istragu o ilegalnim aktivnostima na ranču Zorro

Državni tužilac Novog Meksika ponovo je otvorio istragu o bivšem ranču Zorro Jeffreyja Epsteina, u vrijeme dok kruže optužbe o ulozi koju je to osamljeno mjesto imalo u seksualnom zlostavljanju ili trgovini maloljetnicama i mladim ženama u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Ured državnog tužioca Raúla Torreza saopštio je u četvrtak da je odluka donesena nakon pregleda informacija koje je nedavno objavilo Ministarstvo pravde SAD-a.

Iako je početni slučaj Novog Meksika zatvoren 2019. godine na zahtjev saveznih tužilaca u New Yorku, državni tužioci sada kažu da “otkrića navedena u prethodno zapečaćenim FBI dosijeima zahtijevaju daljnje ispitivanje”.

Ministarstvo pravde Novog Meksika saopštilo je da će specijalni agenti i tužioci u agenciji tražiti hitan pristup kompletnom, neredigovanom saveznom dosijeu slučaja i da namjeravaju sarađivati ​​s drugim partnerima u provođenju zakona, kao i s novom komisijom za istinu koju su osnovali državni zakonodavci kako bi istražili aktivnosti na ranču.

„Kao i kod svakog potencijalnog krivičnog djela, pratit ćemo činjenice gdje god nas vode, pažljivo ćemo procijeniti jurisdikcijska razmatranja i poduzeti odgovarajuće istražne radnje, uključujući prikupljanje i očuvanje svih relevantnih dokaza koji su preostali dostupni“, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde Novog Meksika.

“Otkrića objavljena u ranije zapečaćenim dosjeima FBI-a zahtijevaju daljnje ispitivanje”, rekla je glasnogovornica Ministarstva pravosuđa Novog Meksika Lauren Rodriguez u izjavi.

Zorro Ranch je 2023. godine prodan teksaškom poduzetniku i političaru Donu Huffinesu.

Glasnogovornik Huffinesa u izjavi je rekao da vlasnicima nikada nisu pristupili organi za provođenje zakona sa zahtjevom za pristup ranču, ali da će “odobriti punu i potpunu suradnju” u slučaju da se to dogodi. U objavi na društvenim mrežama u ponedjeljak, Huffines je rekao da planira pretvoriti ranč u kršćansko utočište.

Ministarstvo pravosuđa Novog Meksika u srijedu je objavilo da istražuje navod, koji je proizašao iz saopštenja američkog Ministarstva pravosuđa, da je Epstein naredio pokop tijela dviju mladih strankinja na brdima izvan Zorro Rancha.

Inače u dokumentima koje su objavile savezne vlasti postoje hiljade referenci na ovaj ranč, a e-mailovi i rasporedi koje su nedavno objavile savezne vlasti također pokazuju dugu listu poduzetnika, glumaca i naučnika koji su tokom godina boravili na ranču.

