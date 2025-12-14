Otkriven identitet heroja iz Sydneya: Voćar Ahmed razoružao napadača na plaži Bondi (Video)

Civil koji je tokom pucnjave na plaži Bondi u Sydneyju fizički savladao i razoružao jednog od napadača identificiran je kao 43-godišnji Ahmed al Ahmed, vlasnik trgovine voćem iz predgrađa Sutherland.

Kako potvrđuje portal news.com.au, Ahmed al Ahmed, otac dvoje djece, teško je ozlijeđen tokom pokušaja da zaustavi napadača. Njegov rođak Mustafa rekao je za 7News da je Ahmed tokom intervencije pogođen s dva metka.

“Nalazi se u bolnici i ne znamo točno kakvo mu je stanje iznutra. Nadamo se da će biti dobro. On je heroj, sto posto”, rekao je Mustafa.

Prema dostupnim informacijama, Ahmed bi trebao biti podvrgnut operativnom zahvatu. Navodi se da nije imao nikakvo iskustvo s vatrenim oružjem te da se u trenutku napada slučajno našao u blizini, ali je odlučio reagirati.

Snimke prikazuju trenutak napada

Na snimkama koje kruže društvenim mrežama vidi se Ahmed, odjeven u bijelu majicu, kako se skriva iza automobila na parkiralištu nedaleko od jednog od napadača. U trenutku zatišja između pucnjeva, iznenada je potrčao prema napadaču, zgrabio ga s leđa u zahvat oko vrata i nakon kratke borbe uspio mu oduzeti pušku.

Napadač potom pada unatrag, a Ahmed usmjerava oružje prema njemu dok se ovaj povlači prema mostu, povremeno se osvrćući. Na kasnijim snimkama vidi se Ahmed kako sjedi na tlu dok mu prolaznici pomažu zbog ozljede noge.

Profil @crazynewsinsydney, koji je objavio jednu od snimki, naveo je da je “muškarac ozlijeđen, ali je njegovom hrabrošću drugima omogućio bijeg”.

Unatoč ozljedama, Ahmed je na snimkama svjestan i razgovara s osobama koje mu pružaju pomoć, dok mu jedan od prolaznika donosi ručnik kako bi zaustavio krvarenje.

Nastavak pucnjave i policijska intervencija

Nakon što je Ahmed odložio oduzetu pušku uz stablo, na snimkama se vidi drugi napadač na povišenom dijelu mosta, kako se skriva i razmjenjuje vatru s policijom, koja se zaklanja iza vozila. U jednom trenutku pokušava gestama dozvati svog razoružanog suradnika natrag prema mostu.

Ahmed i još jedan muškarac ostaju u zaklonu pokraj stabla. Njegov pratitelj pritom je, prema snimkama, pogođen. Nekoliko trenutaka kasnije policajac prilazi s druge strane mosta i usmrćuje jednog od napadača.

Drugi osumnjičenik uhapšen je s ozljedama. Na zasebnim snimkama vidi se kako policija pruža reanimaciju napadaču koji je pogođen, dok se drugoj osobi pruža hitna medicinska pomoć. Na tlu su vidljive ispaljene čahure i puška.

Najmanje 12 mrtvih, deseci ozlijeđenih

U napadu, koji policija tretira kao ciljani teroristički napad na židovsko okupljanje, ubijeno je najmanje 12 osoba, uključujući jednog od napadača. Još 29 osoba nalazi se u bolnicama.

Napad se dogodio u trenutku održavanja manifestacije “Chanukah by the Sea” u parku Bondi Beach, u blizini dječjeg igrališta, dok su se u isto vrijeme na plaži održavali i božićni sajmovi.

Policija savezne države Novi Južni Wales potvrdila je da je operacija započela oko 18:45 sati, nakon dojave o pucnjavi u Campbell Paradeu. Na teren je upućen velik broj policijskih snaga i hitnih službi, a uspostavljena je i široka sigurnosna zona. U blizini su pronađeni i sumnjivi predmeti koje pregledavaju specijalizirane jedinice.

Australski premijer Anthony Albanese izjavio je da su prizori s plaže Bondi “šokantni i potresni”. “Policija i hitne službe čine sve kako bi spasili živote. Moje misli su sa svima koji su pogođeni ovim napadom”, rekao je Albanese, dodavši da je u stalnom kontaktu s čelnicima savezne policije i vlastima Novog Južnog Walesa.

Gradsko vijeće Waverleyja također je izrazilo saučešće žrtvama, pozvavši građane da izbjegavaju područje i strogo se pridržavaju policijskih uputa dok istraga traje.

(Kliker.info-Index)