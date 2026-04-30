Redakciji portala Klix.ba obratili su se građani koji su kupili karte za ovaj događaj, a koje su im naprasno otkazane.

“Nevladine organizacije JednaBiH, JaBiH i MidwestBiH najoštrije osuđuju postupke Judson Univerziteta, kao i sam čin organizovanja događaja World Leaders Forum na kojem je gost osoba čije političko djelovanje već godinama predstavlja direktan napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Dolazak Milorad Dodika, poznatog po negiranju genocida, sistematskom podrivanju državnih institucija i bliskim vezama sa Putinom, osobom koja podržava i slavi presuđene ratne zločince predstavlja ozbiljnu uvredu za žrtve rata, preživjele genocida i sve građane koji vjeruju u demokratske vrijednosti i međunarodno pravo”, navode u saopćenju.

Ističu da posebno zabrinjava činjenica da su građanima koji su legalno kupili karte za ovaj događaj iste iznenada otkazane, uz obrazloženje “ograničenog kapaciteta”, dok su istovremeno javno oglašavana “preostala dostupna mjesta”.

“Ova očigledna kontradikcija budi ozbiljnu sumnju da je riječ o ciljanoj selekciji i uklanjanju pojedinaca koji bi mogli postavljati legitimna pitanja o političkoj odgovornosti, antiustavnom djelovanju i kontinuiranom narušavanju Dejtonskog mirovnog sporazuma”, navode u reakciji.

Ističu da ovakva praksa predstavlja direktan napad na slobodu govora, pravo na javno propitivanje i osnovne principe demokratskog društva.

“Još je poraznije što jedna obrazovna institucija, koja bi trebala biti mjesto slobodne misli i otvorenog dijaloga, pristaje na politički pritisak i potencijalnu diskriminaciju vlastitih gostiju. Ne radi se ovdje samo o jednom događaju. Radi se o pokušaju normalizacije politike negiranja, destabilizacije i autoritarnih obrazaca ponašanja – i to na međunarodnoj sceni”, dodaju.

Zbog svega navedenog, najavljeni su mirni protesti ispred Judson Univerziteta, gdje će građani poručiti da nema mjesta relativizaciji istine, niti prostoru za one koji aktivno rade na njenom negiranju.

