Otkazan koncert Dine Merlina u Kraljevu
Koncert Dina Merlina, koji je trebalo da bude održan u Kraljevu, otkazan je, a organizator je za takav epilog u zvaničnom saopćenju okrivio kompaniju Digi Media Producton d.o.o. Beograd.
„Povodom koncerta Dina Merlina u Kraljevu, obavještavamo javnost da smo prinuđeni da donesemo odluku o njegovom otkazivanju zbog, kako navodimo, neispunjenja ugovornih obaveza od strane kompanije Digi Media Producton d.o.o. Beograd.
Prema našim navodima, kompanija je bila zadužena za osiguravanje produkcije, bine i svih neophodnih tehničkih uslova za održavanje koncerta. Od samog početka organizacije bila je upoznata s rokovima, tehničkim zahtjevima i svim okolnostima neophodnim za realizaciju događaja.
Uprkos tome, ugovorene obaveze, prema našem stavu, nisu izvršene na način koji bi omogućio održavanje koncerta u uslovima koji garantuju odgovarajući nivo tehničke i organizacione sigurnosti.
Odbacujemo pokušaje da se odgovornost za nastalu situaciju prebaci na organizatora. Smatramo da smo svoj dio obaveza izvršavali ozbiljno i odgovorno, ali ne možemo preuzeti rizik održavanja događaja kada druga ugovorna strana nije ispunila ono što je, prema našem tumačenju ugovora, bila dužna da osigura.
Sigurnost izvođača, publike i svih učesnika događaja za nas je bila i ostaje apsolutni prioritet.
Zbog svega navedenog, obavještavamo javnost da je koncert Dina Merlina u Kraljevu otkazan“, stoji u saopćenju.
(Kliker.info)
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