(Kliker.info)

Odbacujemo pokušaje da se odgovornost za nastalu situaciju prebaci na organizatora. Smatramo da smo svoj dio obaveza izvršavali ozbiljno i odgovorno, ali ne možemo preuzeti rizik održavanja događaja kada druga ugovorna strana nije ispunila ono što je, prema našem tumačenju ugovora, bila dužna da osigura.