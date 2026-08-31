hamburger-icon

Kliker.info

Otkazan koncert Dine Merlina u Kraljevu

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Otkazan koncert Dine Merlina u Kraljevu

31 Augusta
15:29 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

Koncert Dina Merlina, koji je trebalo da bude održan u Kraljevu, otkazan je, a organizator je za takav epilog u zvaničnom saopćenju okrivio kompaniju Digi Media Producton d.o.o. Beograd.

Kako navode, do otkazivanja je došlo zbog, kako tvrde, neispunjenih ugovornih obaveza koje se odnose na osiguravanje produkcije, bine i neophodnih tehničkih uslova za sigurno održavanje spektakla.

„Povodom koncerta Dina Merlina u Kraljevu, obavještavamo javnost da smo prinuđeni da donesemo odluku o njegovom otkazivanju zbog, kako navodimo, neispunjenja ugovornih obaveza od strane kompanije Digi Media Producton d.o.o. Beograd.

Prema našim navodima, kompanija je bila zadužena za osiguravanje produkcije, bine i svih neophodnih tehničkih uslova za održavanje koncerta. Od samog početka organizacije bila je upoznata s rokovima, tehničkim zahtjevima i svim okolnostima neophodnim za realizaciju događaja.

Uprkos tome, ugovorene obaveze, prema našem stavu, nisu izvršene na način koji bi omogućio održavanje koncerta u uslovima koji garantuju odgovarajući nivo tehničke i organizacione sigurnosti.

Odbacujemo pokušaje da se odgovornost za nastalu situaciju prebaci na organizatora. Smatramo da smo svoj dio obaveza izvršavali ozbiljno i odgovorno, ali ne možemo preuzeti rizik održavanja događaja kada druga ugovorna strana nije ispunila ono što je, prema našem tumačenju ugovora, bila dužna da osigura.

Sigurnost izvođača, publike i svih učesnika događaja za nas je bila i ostaje apsolutni prioritet.

Zbog svega navedenog, obavještavamo javnost da je koncert Dina Merlina u Kraljevu otkazan“, stoji u saopćenju.

(Kliker.info)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku