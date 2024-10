Otac Džejle Drapić kroz suze: “Rekla mi je samo: ‘Tata, boli me srce!'” (VIDEO)

Muamer Drapić, otac preminule djevojčice, gostovao je u večerašnjem „Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem“ na Face televiziji.

Drapić: “Desilo se da smo vodili dijete kod stomatologa dr. Harisa Mekića koji je liječio njene zube, više njih, ali je, prema njegovim riječima, jedan, taj zub, bio rizičan! Rekao je kada je zaliječio zub da je normalno da osjeti bol na toplo-hladno! Pretkraj septembra zub je počeo izraženije da je boli, počela je oticati! Prvi put sam je vidio da plače kad radi zub! Navodno joj je snimao, otvorio zub, očistio… u čemu je problem… Kaže: ‘Ima tu, dešava se nešto…’ Rekao sam: ‘Izvadite, doktore.’ Kaže: ‘Ne bih ja to, krenula je osmica. Pokušat ću zaliječiti. Ako ne bude moglo, vadit ćemo!’ Otišli smo kod ljekara opće prakse da nam da antibiotike! Dijete počelo piti antibiotike, situacija gora… Vrat otiče, ne jede tri dana ništa… Supruga ga je opet kontaktirala, upozorila ga je da je stanje gore. On u poruci kaže: ‘Samo nek čisti zub od hrane i nek nastavi sa antibiotkom.’ Kaže: ‘Nek odmara…’ Mi smo tako i postupili. Doktor nam savjetuje obloge, antibiotike… Dijete zaspalo malo, probudi se vrišteći i govori: ‘Mama i tata, žiga me srce…'”

(Face TV)