Osvojio medalju na ZOI pa zaplakao: Prevario sam ljubav svog života… (VIDEO)

– Ovo je bila moja najgora sedmica u životu!

Tim riječima započeo je Laegreid razgovor za norveški NRK te automatski izazvao intrigu među prisutnima. Trenutak radosti i sreće, nakon što se upisao u historiju, ostao je u drugom planu, jer 28-godišnjak je iskoristio priliku kako bi obznanio svijetu kako je prevario svoju djevojku, prenose Sportske novosti.

– Postoji neko s kim ovo želim podijeliti, a možda danas ne gleda. Prije šest mjeseci upoznao sam ljubav svog života, najljepšu i najdobroćudniju osobu na svijetu. Prije tri mjeseca napravio sam najveću pogrešku u svom životu i prevario je, a to sam joj priznao prije sedam dana – rekao je Laegreid, pa nastavio:

– Imao sam zlatnu medalju u životu i vjerovatno ima mnogo onih koji me sada gledaju drukčije, ali ja imam oči samo za nju. Sport je posljednjih dana pao u drugi plan. Da, volio bih da ovo mogu podijeliti s njom.

Svoj utisak poslije velike pobjede dala je i legenda norveškog biatlona Ole Einar Björndalen.

– Šok za sve nas. Ali, to je nešto što ga je posljednjih sedmica sigurno pritiskalo i bilo mu je veliki teret. Ipak, bio je to poseban način da to izrazi. Čudno je to čuti.