Osumnjičeni ubica već imao prijave zbog nasilja, ministar demantirao navode o dozvoli za oružje

Osumnjičeni za ubojstvo koje se u nedjelju dogodilo u Mostaru ranije je prijavljivan za ugrožavanje sigurnosti, ali druge ženske osobe, potvrđeno je u ponedjeljak na konferenciji za novinare MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru. Konferencija je održana nakon, kako je naglasio ministar unutarnjih poslova HNK Mario Marić, „događaja koji je uznemirio javnost, lokalnu i šire“.

Prema ranije priopćenim informacijama iz MUP-a HNK, Policijska uprava Mostar zaprimila je u subotu u 17.55 sati dojavu da je u Ulici Trg Ivana Krndelja došlo do uporabe vatrenog oružja. Na mjestu događaja policijski službenici utvrdili su da je smrtno stradala Aldina Jahić (1992.), dok je zbog osnova sumnje u počinjenje kaznenog djela lišen slobode Anis Kalajdžić (1992.), nad kojim je u tijeku kriminalistička obrada.

Ministar Marić pozvao je medije na razumijevanje, naglasivši da policija mora biti oprezna i ne iznositi previše detalja u ovoj fazi istrage. Načelnik sektora kriminalističke policije Mirza Rožajac potvrdio je kako je protiv osumnjičenog već bila podnesena prijava zbog ugrožavanja sigurnosti, ali od druge ženske osobe.

– Točno je da je prijava evidentirana. Događaj se dogodio u siječnju ove godine kada je druga ženska osoba prijavila osumnjičenog za ugrožavanje sigurnosti. Protiv njega je podneseno izvješće tužiteljstvu, podnijela ga je nadležna PU Mostar i protiv istog je potvrđena i podignuta optužnica na Općinskom sudu u Mostaru. Mislim da je ročište bilo zakazano u nekom idućem periodu, vrlo blizu – izjavio je Rožajac.

Ministar Marić komentirao je medijska nagađanja da je osumnjičeni pokušao izvršiti samoubojstvo, naglasivši kako policija takve informacije ne može potvrditi te da nije zaprimljena službena prijava stradale A.J. o navodnim prijetnjama.

– U dio o pokušaju samoubojstva ne bismo ulazili, to je zaista u sferi nagađanja. Možemo potvrditi da nije bilo službenih prijava oštećene prema našoj policijskoj agenciji. Nisu evidentirane. Tužiteljica ranije jeste izjavila kako je dobila informacije da je osumnjičeni upućivao prijeteće poruke oštećenoj, ali ona ih iz njoj znanih razloga nije prijavljivala za što postoje određene indicije. To će pokazati vrijeme, odnosno istražni ili sudski proces – naglasio je Marić.

Razjašnjena je i spekulacija oko eventualnog posjedovanja dozvole za oružje osumnjičenog. – Osumnjičeni nije podnio zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu istog. Oružje kojim je kazneno djelo počinjeno, nije registrirano – zaključio je Marić.

