Oštra rekacija SBiH: Šta rade Bećirović i Konaković dok Dodik lobira u Americi?
Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) saopćila je da član Predsjedništva BiH Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, prema njihovim navodima, pokušavaju umanjiti lobistički uticaj Milorada Dodika u Sjedinjenim Američkim Državama, što smatraju pokazateljem političke i diplomatske nemoći.
Iz SBiH ističu da je javnost već upoznata s tim dokle je Dodik stigao u okviru svojih lobističkih aktivnosti u SAD-u, ali postavljaju pitanje šta u međuvremenu rade najodgovorniji državni zvaničnici kada je riječ o, kako navode, očiglednom diplomatskom porazu.
U saopćenju se navodi da se Bećirović u javnosti hvali diplomatskim aktivnostima u Washingtonu, koje su, prema njihovim riječima, dosegle nivo pomoćnika državnog sekretara, dok Konaković, pokušavajući opravdati izostanak konkretnih rezultata, govori o fotografijama s glumcem Robertom De Nirom i bokserom Khabibom Nurmagomedovim.
SBiH ističe da Bećirovićeva kolegica ostvaruje sastanke s bliskim saradnicima Donalda Trumpa, dok Konaković, prema njihovim tvrdnjama, ismijava Dodikovo fotografisanje s američkim zvaničnicima navodeći da „slike ništa ne znače“.
SBiH smatra da pokušaji da se umanji učinak Dodikovog lobističkog novca i političkih veza predstavljaju jasan pokazatelj nesposobnosti aktuelnih nosilaca vanjske politike. Navode da njihov zadatak nije komentarisanje poteza političkih protivnika, već objašnjenje javnosti zašto nisu osigurani institucionalni mehanizmi i sredstva za ozbiljno lobiranje Bosne i Hercegovine u Washingtonu.
U saopćenju se podsjeća da su Sjedinjene Američke Države najvažniji strateški partner BiH, ali iz SBiH smatraju da političari zaduženi za vanjsku politiku nisu u stanju ni da osujete djelovanje političara kojeg su, prema njihovim navodima, trebali uhapsiti još prošle godine i staviti iza rešetaka.
(Kliker.info-N1)
