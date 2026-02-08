Oštra rekacija SBiH: Šta rade Bećirović i Konaković dok Dodik lobira u Americi?

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) saopćila je da član Predsjedništva BiH Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, prema njihovim navodima, pokušavaju umanjiti lobistički uticaj Milorada Dodika u Sjedinjenim Američkim Državama, što smatraju pokazateljem političke i diplomatske nemoći.

Iz SBiH ističu da je javnost već upoznata s tim dokle je Dodik stigao u okviru svojih lobističkih aktivnosti u SAD-u, ali postavljaju pitanje šta u međuvremenu rade najodgovorniji državni zvaničnici kada je riječ o, kako navode, očiglednom diplomatskom porazu.

U saopćenju se navodi da se Bećirović u javnosti hvali diplomatskim aktivnostima u Washingtonu, koje su, prema njihovim riječima, dosegle nivo pomoćnika državnog sekretara, dok Konaković, pokušavajući opravdati izostanak konkretnih rezultata, govori o fotografijama s glumcem Robertom De Nirom i bokserom Khabibom Nurmagomedovim.

SBiH ističe da Bećirovićeva kolegica ostvaruje sastanke s bliskim saradnicima Donalda Trumpa, dok Konaković, prema njihovim tvrdnjama, ismijava Dodikovo fotografisanje s američkim zvaničnicima navodeći da „slike ništa ne znače“.

Stranka upozorava da se ovakvim izjavama ne potcjenjuje samo javnost, već se, kako navode, obesmišljava i vlastita diplomatska aktivnost, jer se na isti način dovodi u pitanje svako zvanično predstavljanje i kontakt koji ministar koristi za ličnu promociju.

SBiH smatra da pokušaji da se umanji učinak Dodikovog lobističkog novca i političkih veza predstavljaju jasan pokazatelj nesposobnosti aktuelnih nosilaca vanjske politike. Navode da njihov zadatak nije komentarisanje poteza političkih protivnika, već objašnjenje javnosti zašto nisu osigurani institucionalni mehanizmi i sredstva za ozbiljno lobiranje Bosne i Hercegovine u Washingtonu.