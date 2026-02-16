Ostavka direktora GRAS-a, u Sarajevu nastavljeni protesti zbog tramvajske nesreće

Senad Mujagić, direktor Gradskog saobraćajnog preduzeća (GRAS) podnio je ostavku, potvrdio je ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta, poslije sastanka kojeg je održao sa čelnim ljudima tog javnog preduzeća 16. februara.

Njegova ostavka dolazi tokom protesta, četvrti dan zaredom, nakon tragične tramvajske nesreće u kojoj je poginuo 23‑godišnji Erdoan Morankić.

Nesreća se dogodila 12. februara kod Zemaljskog muzeja BiH, kada je tramvaj iskočio iz šina i srušio tramvajsko stajalište, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, a više ih je povrijeđeno.

Nekoliko hiljada, uglavnom mladih ljudi, prošetalo je od Zemaljskog muzeja do Skenderije, gdje je blokiran saobraćaj.

Jedna od učesnica Lamija Maglić, studentica Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu kaže za Radio Slobodna Evropa kako je došla na protest kako se slične nesreće ne bi ponavljale.

“Da li trebamo šutjeti, da li trebamo mirno sjediti i ići sa kafe na kafu ili trebamo ovako nešto organizovati. To je pitanje za sve građane Sarajeva. Naši zahtjevi su da se stari tramvaji ukinu, da imamo siguran prevoz. Zahtjev je i ostavka direktora GRAS-a, da svi nadležni koji su krivi daju ostavku”, kaže Lamija.

Vanja Karalić, student privatnog Burc univerziteta u Sarajevu kaže da je razočaran trenutnom situacijom.

“Vlada jeste dala ostavku, ali ima dosta problema, ovo je prvi korak”, ističe on.

U nedjelju poslijepodne, premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk podnio je ostavku, a vozač tramvaja Adnan Kasapović pušten je na slobodu nakon što je Kantonalni sud u Sarajevu odbio prijedlog Tužilaštva KS za određivanje pritvora.

Tužilaštvo je dan ranije tražilo jednomjesečni pritvor, uz tvrdnju da je uzrok nesreće “ljudski faktor”. Tokom saslušanja, vozač se izjasnio da nije kriv i naveo da je do nesreće došlo zbog tehničke neispravnosti tramvaja.