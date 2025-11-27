Osnovni sud u Banjoj Luci odbio prijedlog CIK-a: Dodik ostaje predsjednik SNSD-a

Osnovni sud u Banjoj Luci odbacio je danas prijedlog Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine da Milorad Dodik bude izbrisan iz registra kao predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

“Osnovni sud u Banjoj Luci, odlučujući o prijedlogu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, da sud po službenoj dužnosti pokrene vanparnični postupak za brisanje Milorada Dodika kao lica ovlaštenog za zastupanje političke organizacije Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) iz registra političkih organizacija koji vodi ovaj sud, u vijeću sastavljenom od troje sudija, donio dana 24.11.2025. godine Rješenje pod brojem Rp-9/02, kojim se odbacuje prijedlog Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine od 22.10.2025. godine, s obzirom kako ni Zakonom o vanparničnom postupku ni Zakonom o političkim organizacijama niti bilo kojim drugim zakonom nije određeno da sud koji vodi registar političkih organizacija po službenoj dužnosti pokreće postupak za brisanje lica ovlaštenog za zastupanje političke organizacije iz registra. Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Okružnom sudu u Banjoj Luci u roku od 8 dana od prijema rješenja, putem ovog suda”, saopćeno je iz Osnovnog suda Banja Luka, prenosi Istraga.ba.

Dodik je prethodno odlukom Suda Bosne i Hercegovine, zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta, osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od godinu (otkupio je) te zabranom političkog djelovanja u periodu od šest godina.

Državni Sud potom je odluku uputio CIK-u koji je na osnovu presude o zabrani političkog djelovanja od Osnovnog suda u Banjoj Luci zatražio brisanja Dodika iz registra kao predsjednika SNSD-a, stranke koju je osnovao u martu 1996. godine.

