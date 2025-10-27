Oslobođena dva bh. državljanina koja su bila oteta na Maliju : Nakon 50 dana zatočeništva se vraćaju svojim porodicama
Travel bloger Kristijan Iličić oglasio se na Facebooku poručivši da su dvojica državljana Mario Kokoruš i Marin Petrović, državljani BiH koji su bili oteti na Maliju, napokon slobodni.
“Ekipa, nisam se do sada javljao o slučaju dvojice naših putnika otetih na Maliju iako su me mnogi tagirali i pitali na objavama. Nisam želio ništa objavljivati dok sve ne završi, jer je u ovakvim situacijama svaka pogrešna riječ mogla ugroziti njihove živote. Iako su se u medijima pojavile brojne netačne informacije, odlučio sam šutjeti i ne govoriti o onome što sam znao radi njihove sigurnosti. Sada vam mogu reći da su slobodni. Trenutno su na sigurnom i na putu prema glavnom gradu Malija i uskoro se vraćaju svojim porodicama”, napisao je Iličić.
Ova dvojica državljana, inače iz Visokog, nestali su početkom septembra u Maliju. Informacije o njihovom statusu su sve vrijeme bile minimalne, a kasnije se pojavila informacija da su ih oteli pripadnici militantne terorističke grupe JNIM (Jama'at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin).
“Prije više od 50 dana, gotovo 48 sati nakon što se nisu javljali, kontaktirala me supruga jednog od njih. Bila je zabrinuta, osjećala da nešto nije u redu i pitala me mogu li ikako pomoći. Nekoliko sati kasnije, preko svojih kontakata u Maliju, saznao sam da se dogodio oružani napad na cesti između gradova Bla i San na putu do Moptija, te da su upravo oni oteti. Njihov vodič s kojim sam pričao je uspio pobjeći tokom tog napada, ali je vozač otet zajedno s njima. Nakon nekoliko dana vozača su pustili, a on mi je kasnije detaljno opisao šta se dogodilo”, naveo je Iličić.
Naglasio je da putuje po najudaljenijim i često najopasnijim dijelovima svijeta, ali da uvijek nastoji biti dobro povezan i informisan.
“U ovakvim situacijama to često znači razliku između nagađanja i istine. Kontakti na terenu i povjerenje koje godinama gradim s ljudima širom svijeta pokazali su se ključnim i ovaj put. Odmah sam obavijestio vlasti, ambasade i njihove porodice. Od samog početka bilo je jasno da iza svega stoji džihadistička grupa JNIM — ogranak Al-Qaide koji djeluje u Maliju. Kasnije su se pojavile razne teorije: da ih drže vlasti, da ih je pritvorila sigurnosna služba, da je riječ o krijumčarenju ili špijuniranju. No od samog početka, bilo je jasno da su ih oteli džihadisti”, istakao je.
Nakon više od 50 dana zatočeništva, konačno su pušteni na slobodu.
“Oni su iskusni putnici koji su prešli preko 100 država svijeta. Ljudi koji su, kao i ja, sanjali obići svaku državu svijeta, upoznati ljude, kulture i granice prelaziti srcem, a ne strahom. Ja sam kroz Mali prošao prije dvije i pol godine. Uz Haiti, Mali je trenutno najopasnija država na svijetu. Putovao sam istim područjem i puno dublje, kroz regije pod potpunom kontrolom ekstremista. Proveo sam 50 sati na brodu, skrivajući se od terorista u još opasnijem dijelu zemlje. Znao sam koliko je tanka linija između avanture i tragedije. Potpuno svjestan svih rizika. Zato ih razumijem. Mnogi će osuditi i sada reći: ‘Što su tamo tražili? Zašto su rizikovali?’. Ali oni koji su barem jednom osjetili adrenalin nepoznatog, znaju da to nije ludost. To je poziv. Onaj unutrašnji glas koji te tjera da vidiš svijet i dobro i loše u njemu. Znam da to mnogi neće razumjeti”, kazao je.
Na kraju je poručio da je svih ovih 50 dana sve proživljavao zajedno sa njihovim porodicama.
“Svaki dan smo bili u kontaktu, dijelili informacije, nade, strahove i iščekivanje. Znam koliko im je bilo teško ne znati gdje su njihovi najbliži, a morali su ostati pribrani i vjerovati da će se sve završiti dobro. Drago mi je da se ova priča završila sretno. Da su živi i da se vraćaju svojim porodicama”, zaključio je Iličić.
