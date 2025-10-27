Oslobođena dva bh. državljanina koja su bila oteta na Maliju : Nakon 50 dana zatočeništva se vraćaju svojim porodicama

“Oni su iskusni putnici koji su prešli preko 100 država svijeta. Ljudi koji su, kao i ja, sanjali obići svaku državu svijeta, upoznati ljude, kulture i granice prelaziti srcem, a ne strahom. Ja sam kroz Mali prošao prije dvije i pol godine. Uz Haiti, Mali je trenutno najopasnija država na svijetu. Putovao sam istim područjem i puno dublje, kroz regije pod potpunom kontrolom ekstremista. Proveo sam 50 sati na brodu, skrivajući se od terorista u još opasnijem dijelu zemlje. Znao sam koliko je tanka linija između avanture i tragedije. Potpuno svjestan svih rizika. Zato ih razumijem. Mnogi će osuditi i sada reći: ‘Što su tamo tražili? Zašto su rizikovali?’. Ali oni koji su barem jednom osjetili adrenalin nepoznatog, znaju da to nije ludost. To je poziv. Onaj unutrašnji glas koji te tjera da vidiš svijet i dobro i loše u njemu. Znam da to mnogi neće razumjeti”, kazao je.