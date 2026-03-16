U Los Angelesu je održana 98. dodjela Oscara. Najviše Oscara, njih šest, osvojio je film “Jedna bitka za drugom”, koji je bio nominiran u 13 kategorija. Film je osvojio nagrade u kategorijama najboljeg filma, najboljeg redatelja (Paul Thomas Anderson), najbolju montažu (Andy Jurgensen), najbolji adaptirani scenarij (Paul Thomas Anderson), najboljeg sporednog glumca (Sean Penn) te nagradu za casting (Cassandra Kulukundis).

Četiri Oscara dobio je film “Grešnici”, u kategoriji najboljeg glumca (Michel B. Jordan), najbolju fotografiju (Autumn Durald Arkapaw), najbolju glazbu (Ludwig Göransson) i najbolji izvorni scenarij (Ryan Coogler).

Film “Frankenstein” osvojio je tri Oscara – najbolja kostimografija (Kate Hawley), najbolja šminka i frizura (Mike Hill, Jordan Samuel i Cliona Furey) i najbolja scenografija (Tamara Deverell i Shane Vieau).

Dva Oscara osvojio je i animirani hit “K-pop: Lovci na demone”, u kategorijama najboljeg dugometražnog animiranog filma i najbolje izvorne pjesme, za pjesmu “Golden”.

Ovogodišnju dodjelu obilježilo je i nekoliko povijesnih trenutaka. U kategoriji najboljeg kratkometražnog filma rezultat je bio izjednačen pa je Oscar otišao u ruke dva filma – “Pjevači” i “Dvoje ljudi koji razmjenjuju slinu”. Ovo je tek sedmo izjednačenje u povijesti Oscara. Prethodno se to dogodilo 1932., 1950., 1969., 1987., 1995. i 2013. godine.

Povijest je ispisala i Autumn Durald Arkapaw, koja je osvojila Oscara za najbolju filmsku fotografiju, za film “Grešnici”. Autumn Durald Arkapaw prva žena u povijesti koja je osvojila nagradu Oscar za najbolju filmsku fotografiju.

