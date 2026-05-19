Dvojica tinejdžera otvorila su u ponedjeljak vatru u kompleksu Islamskog centra San Diega u Kaliforniji, ubivši trojicu muškaraca ispred džamije, od kojih je jedan bio zaštitar, prije nego što su obojica osumnjičenika pronađena mrtva, izgleda od samonanesenih rana od vatrenog oružja, navodi policija.

Posebni agent FBI-a u San Diegu Mark Remily rekao je na konferenciji za novinare da su osumnjičenici pronađeni mrtvi u vozilu nedaleko od mjesta pucnjave.

Šef policije San Diega Scott Wahl rekao je da vlasti pucnjavu u Islamskom centru, najvećoj džamiji u okrugu San Diego, trenutačno tretiraju kao zločin iz mržnje.

Ranije je objavljeno da su osumnjičenici imali 17 i 19 godina te da policija vjeruje kako su počinili samoubojstvo vatrenim oružjem.

Wahl je rekao i da je zaštitar Islamskog centra imao ključnu ulogu u sprječavanju još većeg broja žrtava.

Policajski djelatnici su reagirali na incident nakon što su primili više dojava o aktivnom strijelcu. Više obližnjih škola bilo je zatvoreno dok je incident trajao.

Ured guvernera Kalifornije Gavina Newsoma saopštio je da je i on obaviješten o “razvoju situacije”.

Ured guvernera za hitne službe koordinira se s lokalnim snagama reda, rekli su. “Zahvalni smo onima koji su prvi reagirali na licu mjesta i rade na zaštiti zajednice i pozivamo sve da slijede upute lokalnih vlasti”, naveo je Newsomov ured.

Svjedok koji je govorio za CBS rekao je da je čuo do 30 pucnjeva iz nečega što je zvučalo kao “poluautomatsko oružje”, prenosi BBC. Rekao je da je prvo čuo desetak pucnjeva, nakon čega je uslijedila stanka, pa još možda desetak pucnjeva.

Ovaj islamski centar je najveća džamija u okrugu San Diego, s više od 5000 članova, kako stoji na njihovoj internetskoj stranici.

Prema svom opisu, centar pored vjerskih aktivnosti ima i širu društvenu misiju, uključujući saradnju s lokalnom zajednicom i humanitarne aktivnosti.