Oručević: “Kordić je skriveni islamofob, fašista, antisemita i – lažov”

“Kad sam prvi put upoznao Kordića na jednom Bajramskom prijemu, nakon kratkog i prijatnog razgovora zaključio sam da našem gradu baš treba takav prijatan čovjek. Nažalost, način na koji radi uveliko pokazuje sve suprotno — da je skriveni islamofob, fašista, antisemita i još i lažov”, objavio je reagiravši na tekst koji je objavljen na portalu Bljesak.infonavodeći kako želi demantirati navode mostarskog gradonačelnika Marija Kordića.

”Priznajem da razumijem kad me Kordić smatra ‘avetom prošlosti’. Međutim, upravo takvi kao Kordić predstavljaju avete i demone fašizma u sadašnjosti. Oni nastavljaju najgoru politiku ekstremnog HDZ-a, politiku koju je nama lako prepoznati. Takva politika ničemu ne vodi i kvari dugo stvarani put ujedinjenja i zajedničkog funkcionisanja Mostara kao najvećeg multietničkog grada u Bosni i Hercegovini.

‘Aveti’ poput mene i mojih prijatelja — koji nisu željeli rat, koji su ipak vojnički i politički porazili zločinačku i presuđenu paradržavu Herceg-Bosnu, koji su nakon rata opet ujedinjavali grad i borili se za pomirenje. Cijeli svijet je bio na strani nas „aveta iz prošlosti“ zbog politike mira i spremnosti da se gradi grad i zajednička administracija. Mi, ‘aveti prošlosti”, htjeli smo jedinstveni Mostar, dok su mentori današnjih struktura težili podijeljenom gradu i državi”, napisao je Oručević.

Naveo je kako su besmislice tvrdnje o njegovom povratku u politiku te kako je na djelu maltretiranje Islamske zajednice u Mostaru.

”Tužno je slušati besmislice o mom povratku u politiku ili o navodnoj težnji da budem ‘lider’. Sve to sam završio prije 25 godina i sve ove godine sam se mogao uvijek vratiti u politiku. Lideri se biraju na izborima u gradu i mi ih imamo. Ja poštujem i podržavam sve izabrane ljude koji se bore za naš grad. Pokušavaju nas podijeliti i posvađati; to ste uspjeli prethodnih godina i dobili ste sluge i poslušnike koji su vam ‘sve puštali’. Došli su sada puno ponosniji, mudriji i hrabriji ljudi koji će, vjerujem, popraviti naše pozicije i znati se suprotstaviti Kordićevom bezobrazluku i slatkorječivoj demagogiji”, naveo je Oručević.

Dodao je kako će Kordić ”ostati upamćen po samovolji i nespretnosti da napravi potrebne kompromise kakve smo uvijek radili u Mostaru”.

”I to sve zbog jednog objekta koji gradi nezakonito i na silu, stvarajući nepotrebne tenzije u gradu, toliko drsko da ne želi da javno pokaže dokumentaciju. Smeta Kordiću čak i što javno govorim. Ja kada govorim, govorim u ime generacije koja je životima branila grad i godinama se borila za ujedinjenje i ravnopravnost. Nećemo šutjeti dok se korumpiraju pojedinci I da rade u interesu HDZ-a i dok se maltretiraju Bošnjaci koji su u ovom gradu brojčano potpuno ravnopravni. Po mom mišljenju, islamofobična politika ponovo je aktualna u odnosu prema Islamskoj zajednici, koju određene ekstremne strukture maltretiraju već dugi niz godina. Također tvrdim da postoje elementi antisemitizma, jer se već 24 godine blokira izgradnja sinagoge i Židovskog kulturnog centra. Smatram i da je Kordić lažov, jer manipulira javnošću oko dodjele zemljišta I tvrdio da lažem I da zemljište nisam dodijeljeno Židovskoj zajednici nego da sam samo medijski manipulirao tom činjenicom. To opovrgava slika i dokumentacija koju posjedujem i može se detaljno provjeriti”, naveo je.

Oručević tvrdi kako ”pouzdano zna da je lobirano da jedan ugledni Bošnjak kupi spornu parcelu od Komosa u stečaju”.

”Kupio je sve osim te parcele, jer je u zemljišnim knjigama upisana Židovska zajednica. Eto prilike da se pokrene izgradnja i pokaže iskrenost prema Židovima. U tekstu koji sam ja čitao Kordić ne demantuje da je fašista. Takav narativ jeste postao ‘moderni’ instrument za dobijanje glasova, ali se zato gubi narod koji odlazi , investicije i prosperitet — a samo po tome se pamte gradonačelnici i političari. I na kraju, ako sam nešto pretjerao, upućujem jednostavan izazov: Kordić, kao rođeni i istinski Europljanin, neka javno kaže za HRT da je Slobodan Praljak zločinac — i ja ću na ovu temu zašutjeti”, naveo je Orućević.