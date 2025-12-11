Oručević: Istraga oko nelegalnog HNK će pokazati je li POSKOK pod kontrolom HDZ-a

Predstavnici Udruženja Mostarski krug potkraj prošlog mjeseca su Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine, u Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, predali krivičnu prijavu protiv više odgovornih osoba zbog nelegalne izgradnje “Hrvatskog kazališta” u Centralnoj zoni u Mostaru.

U nedavnom razgovoru za NTV „Hayat“ Safet Oručević, jedan od osnivača Mostarskog kruga, direktor Centra za mir i multietničku saradnju i bivši gradonačelnik grada na Neretvi, govorio je o ovoj prijavi, prenosiRadiosarajevo.ba.

„To što je Mostarski krug predao POSKOKU će imati sigurno svoje posljedice. Ljudi koji se nalaze na toj listi uvjeravaju se između sebe da su „odlični“, da HDZ drži pod kontrolom POSKOK, što ja ne vjerujem, jer sam čudo da tamo trade časni ljudi, da imaju svoje sudije, tužioce, da će ta stvar završiti u kanti“, kazao je Oručević u snimku koji je danas podijelio na društvenoj mreži X.

Gradonačelnik (Mario Kordić), dodao je Oručević, “izvadi papire i kaže ima sve papire i pokazati ih POSKOK-u“.

„On to treba pokazati vijećnicima Grada Mostara, on to neće. POSKOK treba da pokaže da li ga stvarno drži pod kontrolom neko ili ne, da pregledaju dokumentaciju. Tamo ima 30 dokumenata i vidljivo da su falsificirali, lažirali…“, dodao je.

Oručević je ocijenio da je Mostar je najvažnije kao jednu multietničku sredinu da se ne prave nacionalni ekscesi.

„Postavljaju krstove, dižu zvonike, grade zgradu (HNK) bez zakona. OHR je to zabranio. Mora neko ozbiljniji da vodi računa da neko želi incidente u Gradu Mostaru“, zaključio je Oručević