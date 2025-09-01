Organizacija u potrazi za identitetom : Šta treba pratiti na samitu Šangajske organizacije za saradnju?

Ruski predsjednik Vladimir Putin, indijski premijer Narendra Modi i drugi čelnici Šangajske organizacije za saradnju (SCO) prisustvuju dvodnevnom samitu u Kini gdje će Xi Jinping nastojati da usavrši svoju viziju alternativnog svjetskog poretka.

Više od 20 lidera okuplja se u sjevernom lučkom gradu Tianjinu od 31. avgusta do 1. septembra. Kina je domaćin godišnjeg samita na kojem će se raspravljati o pitanjima regionalne sigurnosti i trgovine u kontekstu rastućih napetosti sa Zapadom.

Samit je također prilika za Kinu da se predstavi kao lider globalnog Juga. Evo na šta bi trebalo obratiti pažnju tokom ovogodišnjeg samita.

1. Još jedan “Putin i Xi show”

Nakon niza diplomatskih razgovora oko rata u Ukrajini, uključujući samit s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, sve će oči biti uprte u Putina dok se sastaje s kineskim vođom.

“SCO je postao svojevrsna predstava Putina i Xija”, rekao je za Radio Slobodna Evropa Temur Umarov, saradnik u Carnegie Russia Euroasia Centru u Berlinu. “Manje se radi o samom samitu, a više o sastancima na marginama.”

I Peking i Moskva smatraju Organizaciju, čiji su članovi Bjelorusija, Kina, Indija, Iran, Kazahstan, Kirgistan, Pakistan, Rusija, Uzbekistan i Tadžikistan, sredstvom za suprotstavljanje institucijama koje predvodi Zapad.

Također, sve više blok tretiraju kao vrstu laboratorija za koordinaciju zajedničkih ciljeva za Euroaziju i šire, te cilja preoblikovanja globalnog poretka.

Putin će također pretvoriti samit u širu državnu posjetu Kini tokom koje će prisustvovati visokoprofiliranoj vojnoj paradi u Pekingu 3. septembra kojom će se obilježiti kraj Drugog svjetskog rata.

2. Pogled Modija na zapad

Indijski premijer putuje u Kinu prvi put u više od sedam godina. Posjeta dolazi u momentu kada Peking i New Delhi pokušavaju smiriti napetost nakon smrtonosnih graničnih sukoba 2020. godine.

Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi završio je posjetu New Delhiju ranije ovog mjeseca gdje je pokušao iskoristiti novo zahlađenje odnosa SAD-a i Indije, izazvano obnovljenim američkim sankcijama i pozivima Trumpa Indiji da ograniči kupovinu ruske nafte čiji je glavni kupac.

Sastanak Modija i Xija mogao bi se nadovezati na to daljnjim mjerama, uključujući ublažavanje napetosti na granicama povlačenjem trupa i ukidanje nekih trgovinskih i viznih ograničenja.

Ruska ambasada u New Delhiju ranije je izjavila da se nadaju da će se moći održati trilateralni razgovori između Modija, Putina i Xija.

3. ‘Saradnici i konkurenti’

Kada je 2001. osnovana Šangajska organizacija za saradnju, radilo se uglavnom o kineskoj inicijativi za saradnju sa Srednjom Azijom, sa istovremenim nastojanjem poštovanja osjetljivost Moskve na rastući utjecaj Pekinga u regiji.

“Kina i Rusija su i saradnici i konkurenti”, kaže za RSE Luca Anceschi, profesor euroazijskih studija na Univerzitetu u Glasgowu. “Ali kao što vidimo u Srednjoj Aziji, oni mnogo više sarađuju nego što se takmiče.”

RSE Specijal: Kina na Balkanu

To bi moglo stvoriti nove komplikacije za zemlje Srednje Azije dok nastoje uravnotežiti Peking i Moskvu u SCO kako bi izbjegle preveliko oslanjanje na njih, ali bi također moglo predstavljati neke nove prilike za njegove autoritarne vlade.

“U regiji se pojavljuje zajednički skup autoritarnih vrijednosti koje bi mogle olakšati život režimima Srednje Azije”, kaže Anceschi.

4. Je li daljnje širenje na vidiku?

Šangajska organizacija za saradnju se prošle godine proširila i sada uključuje i Bjelorusiju. Tome je prethodio prijem Irana 2023. godine, a Indija i Pakistan su se pridružili 2017. godine.

Osim deset punopravnih članica, SCO također ima dvije države promatračice i 14 partnera u dijalogu.

Iako se ne očekuje daljnje širenje, posebna će se pažnja posvetiti Armeniji i Azerbajdžanu. Regionalni rivali već su partneri u dijalogu i ranije su podnijeli zahtjev za punopravno članstvo.

5. Organizacija u potrazi za identitetom

Šangajska organizacija za saradnju je pronašla svoju vrijednost kao simbolično mjesto za lidere dok nastoje produbiti partnerstva i uticati na društvene i političke norme u dijelovima svijeta izvan globalnog poretka kojim upravlja Zapad.

No, unutarnje razlike i dalje su slaba tačka, unatoč rastućoj privlačnosti SCO-a.

Na primjer, tokom okupljanja ministara odbrane Organizacije u junu, Indija se odbila pridružiti izjavi kojom se osuđuju izraelski napadi na Iran.

New Delhi je rekao da je to zato što je deklaracija izostavila bilo kakvu referencu na smrtonosne napade na hinduističke turiste 22. aprila u indijskom Kašmiru, što je dovelo do obnove borbi između Indije i Pakistana.

“S obzirom na sve veći pritisak Sjedinjenih Država na Kinu, Indiju i Rusiju, ovaj će samit testirati može li SCO djelovati kao kohezivna organizacija ili će ostati fragmentirana platforma vođena prvenstveno nacionalnim interesima”, rekao je za RSE Yunis Sharifli, nerezidentni suradnik u Projektu kineskog globalnog juga.

