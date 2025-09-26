Optužen bivši direktor FBI-a : Jamesu Comeyu prijeti kazna zatvora do pet godina !

Bivši direktor FBI-a James Comey optužen je za davanje lažne izjave i opstrukciju u vezi s njegovim svjedočenjem pred pravosudnim odborom Senata 2020. godine, samo nekoliko dana nakon što je predsjednik Donald Trump izdao javni zahtjev svom Ministarstvu pravosuđa da djeluje “odmah” kako bi pokrenuo krivični postupak protiv Comeyja i drugih političkih protivnika.

U saopštenju koje je objavilo američko tužilaštvo za Istočni okrug Virginije navodi se da će, ako bude osuđen, Comeyju prijetiti kazna zatvora do pet godina.

“Stvarne kazne za savezne zločine obično su manje od maksimalnih kazni”, navodi se u saopštenju.

Optužbe su uslijedile nakon Trumpovog smjene američkog tužioca za Istočni okrug Virginije, Erika Sieberta, koji je, prema izvorima, interno izrazio sumnje u podizanje optužnica protiv Comeyja, kao i protiv državne tužiteljice New Yorka Letitie James, nakon što ga je Trump imenovao da vodi ured.

Tužilački memorandum novom američkom tužiocu preporučuje protiv planova za podizanje optužnice protiv Jamesa Comeyja, navode izvori

Trump je potom odmah pokrenuo postupak imenovanja Lindsey Halligan, pomoćnice Bijele kuće i njegove bivše advokatice odbrane, za čelnicu ureda, uprkos tome što ona nije imala prethodnog tužilačkog iskustva.

Ranije ove sedmice, savezni tužioci u Virginiji obavijestili su Halligan da ne mogu utvrditi vjerovatan uzrok za podizanje optužnice protiv Comeyja, o čemu je prvi izvijestio ABC News.

Uprkos nedostatku jasnih dokaza i etičkim zabrinutostima oko pokretanja slučaja bez jasnog vjerovatnog uzroka, Halligan je tražila optužnicu od velike porote, rekli su izvori.

Advokat Comeyja nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar od strane ABC Newsa.

U nizu objava na društvenim mrežama tokom vikenda, Trump je rekao da je Halligan imenovana u ured da “pokrene stvari”, nakon što je napao Sieberta zbog njegovog otpora da pokrene ono što je Trump opisao kao “ODLIČAN SLUČAJ”.

“Pam Bondi radi ODLIČAN posao kao državna tužiteljica Sjedinjenih Država. Ona je vrlo pažljiva, vrlo pametna, voli našu zemlju, ali joj je potrebna stroga tužiteljica u Istočnom okrugu Virginije, poput moje preporuke, Lindsey Halligan, da bi se stvari pokrenule”, rekao je Trump.

Optužbe protiv Comeyja su najdramatičnija eskalacija do sada u onome što kritičari opisuju kao kampanju odmazde Trumpa kako bi iskoristio ovlasti savezne vlade da se osveti onima za koje vjeruje da su mu nanijeli nepravdu.

Comey, kojeg je Trump otpustio tokom njegovog prvog mandata zbog istrage o Trumpovoj kampanji iz 2016. i njenim vezama s Rusijom, bio je glasan kritičar onoga što naziva Trumpovim naporima da politizuje pravosudni sistem.

Taj argument će sada vjerovatno biti ključni za Comeyjevu odbranu u njegovom krivičnom slučaju, koji bi se mogao pokazati kao vrlo značajan test i za Ministarstvo pravde i za savezno pravosuđe.

Američko tužilaštvo u Istočnom okrugu Virginije počelo je istragu protiv Comeyja početkom augusta nakon Trumpovog ponovnog poziva na krivično gonjenje u vezi s navodnim ruskim miješanjem u izbore 2016. godine, rekli su izvori za ABC News.

Istraga u Istočnom okrugu Virginije – koja se istovremeno provodi u Zapadnom okrugu Virginije i Istočnom okrugu Pennsylvanije – direktno je proizašla iz otkrića osjetljivih dokumenata direktora FBI-a Kasha Patela u sjedištu FBI-a koji se odnose na istragu o Rusiji, rekli su izvori.

Rekli su da su dokumenti potaknuli istražitelje da ispitaju da li Comeyjevo svjedočenje pred Kongresom u septembru 2020. godine, u vezi s ruskim miješanjem, može podržati optužbe za krivokletstvo ili opstrukciju.

Tužioci su posebno ispitali Comeyjevo svjedočenje o navodnoj umiješanosti Hillary Clinton u povezivanje Trumpa s Rusijom i da li je Comey odobrio curenje anonimnih informacija medijima.

