Optimizam Jusufa Nurkića : “Još niste vidjeli najbolju BiH!”

Još niste vidjeli najbolju Bosnu i Hercegovinu, poručio je košarkaški reprezentativac Jusuf Nurkić uoči sutrašnjeg susreta osmine finala protiv Poljske, naglašavajući da bh. tim iz utakmice u utakmicu diže formu i može pružiti još više.

“Ne vidim razlog zašto ne možemo igrati onako kao protiv Gruzije, pa i bolje. Naša utakmica protiv njih nije bila idealna, bilo je puno grešaka, ali smo fizički odgovorili na njihov stil igre”, rekao je Nurkić odgovarajući na pitanja novinara u Rigi, glavnom gradu Latvije.

Govoreći o sutrašnjem rivalu, istakao je da Poljska ima specifičan stil i sjajnog trenera.

“Na neki način pokušavaju zatvoriti reket i rizikuju nešto drugo. Mi smo vidjeli na šta možemo napadati, pa ćemo vidjeti sutra”, dodao je.

Nurkić je naglasio i da ključ uspjeha leži u kolektivnom doprinosu svakog igrača.

“Od Atića do Arslanagića, do Penave, svi su dali maksimum i odradili svoj posao. Suludo je govoriti ko je najbolji igrač, jer svi smo dio iste priče”, dodao je.

Na pitanje o terminima utakmica, a sutrašnja protiv Poljske je na rasporedu u 11.00 sati, bh. centar je odgovorio bez dileme:

“Meni je svejedno. Možemo igrati i u pet ujutro. Nemamo problem s tim. Možda je šteta zbog navijača koji putuju, što se nas tiče možemo igrati u 12. Kad god nam daju, mi ćemo igrati, nema problema.”

Izabranici Adisa Bećiragića sutra će u Rigi odmjeriti snage sa selekcijom Poljske, a ukoliko prođu dalje u četvrtfinalu ih očekuje reprezentacija Turske.

(Kliker.info)