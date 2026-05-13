Nakon današnje sjednice Vijeća sigurnosti UN-a, Schmidt je snimio oproštajnu poruku i to pokraj Cvijeta Srebrenice, koji se nalazi ispred zgrade UN-a.

“Ovo je prilika da vam zahvalim i da naglasim kako sam odlučio da uskoro okončam svoju funkciju, ali ne zato što nisam želio ostati duže nego zato što je očigledno došlo vrijeme za novi početak i promjene. Nadam se i vjerujem da sam dao značajan doprinos razvoju BiH i zahvalan sam na tome da su svi, osim možda Ruske Federacije, u Vijeću sigurnosti također naglasili sve napore koje smo uložili”, započeo je Schmidt, pa nastavio:

“Podsjećam na pitanja funkcionalnosti države, zaštite nacionalnih kulturnih institucija, kao i sprječavanju izbornih prevara. Nismo riješili sve probleme. Bio bih sretniji da je postignut veći napredak u vezi s pitanjem državne imovine kako bi se lakše otvorio prostor za investicije u BiH. Ostalo je otvoreno i neriješeno pitanje kako organizovati predstavljanje tri konstitutivna naroda i Ostalih, svih naroda, u drugom domu državnih institucija, u Domu naroda”.

“Ali, dozvolite mi da dam i svoj lični komentar. Ja ne odlazim. Ostat ću mislima uz vas i uz ovu zemlju, jer sam duboko uvjeren da je ono što sam naučio tokom ovih pet godina, ali i tokom mnogih ranijih godina kada sam pažljivo pratio situaciju u BiH, dokaz koliko je važno da svi doprinesemo da ovaj dio Evrope ide naprijed, da ide putem evropskih integracija i bolje budućnosti”, dodao je.

“Mnogo toga još treba uraditi, ali nikada ne smijemo zaboraviti da političke rasprave u demokratkom društvo često nisu lake, ali ključna je tolerancija koje ponekad nedostaje. Kada čujem toliko uvreda, koje bi nekako trebalo zaboraviti. Ne, u pravu su i bit će u pravu samo oni koji poštuju drugoga i ako pokušavaju pronaći zajednička rješenja”.

“Tvrdnja da samo jedna osoba ili jedna strana ima rješenje koje je jedino ispravno i može ga provesti je tvrdnja za koju moje životno iskustvo pokazuje da je pogrešna. To važi za svakoga ko misli da je jedini pozvan da odlučuje u bilo kojem dijelu ove zemlje. Znate da je na moj račun bilo mnogo optužbi iz Banja Luke. Na takve optužbe nisam odgovarao jer je moja namjera, naša zajednička namjera, bila ne da poštujemo samo jedan entitet, jedan narod, nego sve njih zajedno. To nije lako. Možda sam napravio i neke greške, ali u osnovi sam siguran da je put kojim sam išao bio ispravan, uz veliku podršku odgovornih ljudi i običnih građana BiH”.

“Zato vama želim posebno zahvaliti. Ne političarima, koji sjede u prvim redovima, nego prvenstveno građanima koje srećem na ulici i koji mi često kažu: ‘Gospodine Schmidt, hvala vam za to što radite’. Građanima koji prilaze i kažu ‘Gospodine Schmidt, možete li mi pomoći u mojoj situaciji?’. Siguran sam da nisam mogao učiniti sve, jer nisam imao način da učinim sve, ali uvidio sam koliko ljudi traže sigurnost, povjerenje i poštovanje. I vjerujem da im upravo to možemo pružiti”.

“Ako postavimo pitanje zašto su međunarodne snage i dalje prisutne u BiH, onda samo pogledajte ovo mjesto. Ovo je odgovor. Ovdje smo jednom zakazali kao međunarodna zajednica i to se više nikada ne smije ponoviti. Ako bi ikada bio neki pokušaj da se slične stvari ponove, računajte na mene, bilo na ovoj funkciji ovdje, na nekoj drugoj funkciji ili u svojstvu običnog građanina, borit ću se za prava onih koji su potlačeni, samo iz razloga jer su pripadnici druge vjeroispovijesti ili drugog naroda. Takav odnos je nešto što ne možemo prihvatiti, nigdje u Evropi. Hvala vam puno. Ovo nije zbogom, vidjet ćemo se ponovo”, rekao je na kraju obraćanja Christian Schmidt.

