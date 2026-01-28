Opasne poruke iz Tel Aviva : Dodik nakon sastanka s Netanyahuom poručuje: “Naši neprijatelji su neprijatelji i Izraela!”

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik boravi u posjeti Izraelu, gdje se danas sastao s premijerom Benjaminom Netanyahuom. Sastanak koji su održali ocijenio je jednim od najboljih kojima je prisustvovao u posljednjim decenijama.

– Ovo je bio sastanak punog razumijevanja. Ovo je bio sastanak shvatanja naše pozicije, pozicije Izraela i jevrejskog naroda kao i njihovog svatanja naše pozicije koja je veoma kompleksna, izjavio je Dodik.

On tvrdi da je “u posljednje vrijeme, kroz rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, pozicija Srpske veoma ugrožena”.

– Ovo je bila prilika da razgovaramo o mogućim oblicima naše saradnje. Mi smo potencirali da nam pomognu da se vratimo na slovo Dejtona, da nam vrate vojsku, finansije, sudove, obavještajne službe i sve ono što smo po Dejtonskom sporazumu imali. Ne možemo više da trpimo ove stvari koje se dešavaju u sudu. Јa sam svojim slučajem pokušao da skrenem pažnju, ali naši ljudi moraju da shvate da oni nemaju namjeru da stanu. Imamo čovjeka kojeg su osudili na tri godine zbog tri prsta. Onda to znači da mi tu nemamo šta da tražimo, kazao je Dodik, javlja RTRS.

Predsjednik SNSD-a tvrdi da je poruka izraelskog premijera bila “veoma jasna”.

– Netanyahu je nama rekao da smo mi veliki i trajni prijatelji. Nalazimo se u situaciji da oni koji su naši neprijatelji, da su to neprijatelji i Izraela, poručio je Dodik.

(Kliker.info-agencije)