Opasne poruke iz Beograda nakon sastanka Dodika i Vučića : “Dejton je srušen”

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu s Miloradom Dodikom, predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Vučić je na Instagramu naveo da je na sastanku bilo riječi i o mjestu i ulozi srpskog naroda u aktuelnim geopolitičkim promjenama u Evropi i svijetu.

Nakon njega, na društvenoj mreži X oglasio se i Dodik koji je naveo:

“Odličan sastanak s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Prijateljski razgovor o političkim pitanjima važnim za srpski narod i ekonomskim tokovima koji će Republiku Srpsku i Srbiju učiniti još snažnijim i bližim”, istakao je Dodik.

U objavi je naglasio i da je Vučića informisao o “srušenom” ustavnom poretku u Bosni i Hercegovini.

“Informisao sam predsjednika Vučića da je Dejtonski sporazum srušen, da je BiH atrofirala usljed nespremnosti sarajevske politike da poštuje prava Republike Srpske, da su sudovi postali sredstvo odmazde i da Srpska ima pravo i obavezu da zaštiti sebe i srpski narod”, poručio je Dodik, kazavši:

“Predsjedniku Vučiću sam prenio utiske o razgovorima koje sam vodio u Izraelu i Mađarskoj i predstojećem odlasku u SAD”.

(Kliker.info-agencije)