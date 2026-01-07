hamburger-icon

Opasna eskalacija na Atlantiku: Američke snage zauzele ruski tanker poveyan s Venezuelom

Opasna eskalacija na Atlantiku: Američke snage zauzele ruski tanker poveyan s Venezuelom

07 Januara
16:07 2026
Sjedinjene Američke Države zauzele su tanker povezan s Venezuelom nakon više od dva tjedna potjere preko Atlantskog oceana, izvijestili su međunarodni mediji. Prema navodima koje prenosi Reuters, u operaciji su sudjelovali američka Obalna straža i vojne snage.

NBC News je objavio da je “tanker osiguran” osiguran, prema izjavi američkog dužnosnika. Operaciju je vodio Odjel za domovinsku sigurnost uz potporu američke vojske. Dužnosnik je izjavio da su američki službenici za provedbu zakona trenutno na brodu, a Domovinska sigurnost preuzima vođstvo.

Na X-u se oglasio i američki ministar obrane Pete Hegseth. ‘Blokada sankcionirane i ilegalne venezuelanske nafte ostaje na snazi ​​- bilo gdje u svijetu’, poručio je.

