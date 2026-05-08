Američki državni sekretar Marco Rubio posljednjih dana postao je jedna od glavnih političkih tema u Americi nakon što je njegov govor iz Bijele kuće, pretvoren u video u stilu predsjedničke kampanje, eksplodirao na društvenim mrežama i otvorio nova nagađanja o mogućoj kandidaturi za predsjednika SAD-a 2028. godine.

Na konferenciji za medije dobio je pitanje novinara o tome kakvu budućnost želi Americi.

“Želimo da Amerika i dalje bude mjesto gdje svatko, bez obzira odakle dolazi, može postići bilo što”, rekao je Rubio.

“Naša je priča priča stalnog napretka. Svaka generacija ostavila je sljedećoj slobodniju, prosperitetniju i sigurniju Ameriku, a to je i naš cilj.”

Njegov 53-sekundni odgovor ubrzo je postao viralan. Situaciju je dodatno zapalio Rubiov tim objavivši jednominutni video u stilu predsjedničke kampanje, uz dramatičnu muziku i kadrove Rubija, Donalda Trumpa, Ronalda Reagana, američke zastave, borbenih zrakoplova iznad Bijele kuće i Amerikanaca različitih rasa i porijekla.

Video je u samo nekoliko dana pregledan više od tri miliona puta na platformi X, dok su pojedini isječci Rubiova govora premašili i šest miliona pregleda.

Posebnu pažnju izazvala je montaža u kojoj se Rubiova rečenica o tome kako svaka generacija ostavlja bolju Ameriku izmjenjuje s kadrovima Ronalda Reagana, Trumpa i samog Rubija, što je mnogima izgledalo kao neslužbeni početak predsjedničke kampanje, a mnogi su komentirali u stilu ‘JD Vance na aparatima‘.

Desničarska aktivistica Laura Loomer, bliska Trumpu, među prvima je reagirala.

“Wow! Ovo izgleda kao video za pokretanje predsjedničke kampanje. Nevjerojatna produkcija i atmosfera”, napisala je.

Elon Musk dodatno je pogurao viralnost videa podijelivši Rubiove izjave na svojoj platformi X.

Rubio je pritom iznenadio i dio političkih protivnika. Ashish Jha, liječnik i bivši koordinator Bijele kuće za pandemiju tokom administracije Joea Bidena, napisao je:

“Izvanredan odgovor. Ovo bi trebala biti svačija nada i vizija Amerike.”

“Marcomentum” trese republikance

Na američkoj desnici posljednjih se dana sve češće koristi izraz “Marcomentum”, kojim Rubiovi simpatizeri opisuju njegov nagli politički uspon i rast popularnosti.

Sve više republikanskih stratega smatra da Rubio polako preuzima političku inicijativu od potpredsjednika JD Vancea, koji se dosad smatrao gotovo sigurnim Trumpovim nasljednikom i glavnim favoritom MAGA pokreta za izbore 2028.

“Zar ćemo se praviti da ovo nije predsjednički kandidat?” rekao je republikanski strateg Josh Holmes tokom konzervativnog podcasta “Ruthless”.

“Teško je ignorirati činjenicu da ovaj čovjek postaje nešto veliko.”

Njegov kolega John Ashbrook dodao je:

“JD Vance će biti vrlo težak protivnik, ali realnost je da je utrka već počela.”

Iako Rubio javno odbacuje priče o kandidaturi i ranije je izjavio da bi podržao eventualnu Vanceovu kandidaturu, u republikanskim krugovima sve je više onih koji vjeruju da se politička energija polako okreće prema njemu.

Istodobno, Trump nikada nije jasno imenovao JD Vancea svojim nasljednikom, što dodatno hrani nagađanja o mogućoj borbi unutar republikanskog vrha.

Analitičari primjećuju kako Rubio posljednjih mjeseci nastupa znatno optimističnije i smirenije od većine vodećih figura Trumpova pokreta. Dok Trump i Vance dominiraju agresivnijom retorikom, Rubio sve češće govori o američkom snu, napretku i zajedništvu.

“Ovo je jedinstvena i iznimna zemlja”, rekao je Rubio.

“Svaka generacija učinila je svoj dio kako bi nas približila viziji koju su osnivači imali pri stvaranju ove države.”

Privatni život

Njegov novi imidž dodatno je ojačan i viralnim snimkama iz privatnog života. Nekoliko dana prije konferencije za medije, zamjenik šefa osoblja Bijele kuće Dan Scavino objavio je video Rubija kako pušta muziku kao DJ na porodičnom vjenčanju. Snimka je postala hit na društvenim mrežama, a kasnije se pojavio i AI-generirani video Rubija kao DJ-a u prostoriji za konferencije Bijele kuće.

Rubio se ovih dana nalazi i u središtu međunarodne pozornosti zbog susreta s papom Lavom XIV. u Vatikanu. Sastali su se jučer u trenutku zategnutih odnosa između Washingtona i Svete Stolice nakon Trumpovih ponovljenih kritika na račun prvog američkog pape.

Rubio, koji je predani katolik, pokušava smiriti napetosti između Bijele kuće i Vatikana, osobito nakon sporova oko rata s Iranom i migrantske politike.

Upravo je spoj političkog iskustva, diplomatske uloge i sve izraženijeg javnog nastupa razlog zbog kojeg mnogi u Washingtonu vjeruju da Rubio više nije samo Trumpov državni sekretar , nego ozbiljan kandidat za političku budućnost republikanskog pokreta nakon Trumpove ere.

(Slobodna Dalmacija)