Oni su vojska najjača : Djeca Srebrenice predvodila defile povodom Dana državnosti BiH (Video)

Oni su vojska najjača : Djeca Srebrenice predvodila defile povodom Dana državnosti BiH (Video)

25 Novembra
18:09 2025
U obilježavanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine učestvovali su i najmlađi stanovnici Srebrenice. Kroz tradicionalni defile koji su predvodila djeca sa roditeljima, nastavnicima i stanovnicima Srebrenice, prošli su ulicama grada noseći zastave Bosne i Hercegovine.

Njihov korak, iz godine u godinu, postao je prepoznatljiv znak da uprkos teškoj prošlosti u kojoj odrastaju, znaju ko su i kojoj domovini pripadaju. Djeca Srebrenice tako šalju poruku da se vrijednosti države uče, pamte i prenose, i da nada postoji upravo u njima.

 

 

(Kliker.info-FTV)

