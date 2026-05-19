Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je rješenje kojim se omogućava preusmjeravanje saobraćaja preko novog mosta u Gradišci. Lokacija preko novog mosta koristit će se za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prijelazu Gradiška, do kojeg je došlo jutros usljed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save.

Ministarstvo sigurnosti BiH je još prošle godine donijelo rješenje o određivanju privremenog graničnog prijelaza, ali je njegova primjena odgođena do zaprimanja službene obavijesti Uprave za indirektno oporezivanje BiH da su ispunjeni pravni i organizacijski uslovi za rad carinske službe na tom prijelazu.

Prema današnjoj obavijesti UIO BiH, rad carinskih službi na novoj lokaciji omogućen je premještanjem službenika sa postojećeg graničnog prijelaza Gradiška, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Javnost će biti naknadno obavještena o početku preusmjeravanja saobraćaja preko novog mosta i mogućnosti korištenja nove lokacije za prelazak granice.

Na ovaj način Ministarstvo sigurnosti BiH ispunilo je sve obaveze iz svoje nadležnosti i dalo doprinos efikasnijem i bržem prometu roba i putnika preko granice Bosne i Hercegovine, uz unaprjeđenje protočnosti saobraćaja i smanjenje zadržavanja na graničnim prijelazima.

