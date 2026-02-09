Ofanziva Milorada Dodika : Tražićemo da se vrati vojska, granična policija, obavještajna služba, a ukinu Sud i Tužilaštvo BiH

Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemorata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da će rukovodstvo ove stranke uskoro predložiti Narodnoj skupštini Republike Srpske povrat svih ovlaštenja iz izvornog Dejtonskog mirovnog sporazuma.

– Tražićemo da se vrati vojska, granična policija, obavještajna služba, da se ukinu Sud i Tužilaštvo BiH, da se model fiskalnog sistema vrate u nadležnost entiteta. Od toga nećemo odustati – naveo je Dodik.

Po njegovim riječima, ne radi se o otcjepljenju, već o vraćanju nadležnosti koje je RS imala izvornim Dejtonskim sporazumom.

– Nisam rekao otcjepljenje. Rekao sam pravo RS na samoopredjeljenje. Samostalna i nezavisna RS, kako to piše u izvornom Dejtonu. Vrlo brzo ćemo posredstvom NSRS isporučiti te zahtjeve – rekao je Dodik odgovarajući na pitanje novinara.

On je pozvao opoziciju na razgovore o poziciji RS u novim regionalnim i globalnim procesima. Tražiće da se dogovore o trenutku kada će Srbi, kako je rekao, napustiti institucije BiH.

– Obezbijedićemo im platu i posao. RS se sprema na to i zato nam je potrebno da o tome razgovaramo s opozicijom – naveo je Dodik.

Nakon juče ponovljenih izbora na 136 biračkih mjesta za predsjednika RS, rukovodstvo SNSD-a danas je održalo konferenciju za novinare u Izbornom štabu stranke. Po rezultatima, novi predsjednik RS je Siniša Karan, kandidat SNSD-a.

Karan je ocijenio da su birači pokazali šta je jedna od najvećih dostignuća demokratske civilizacije.

– A to je da birate i da imate pravo da vas biraju. To je naš narod prepoznao i pokazao je da je RS suverena i da će takva biti sve dok bude sama birala svoje predstavnike – naveo je Karan.

(Kliker.info-Fena)