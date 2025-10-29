hamburger-icon

Kliker.info

OFAC donio odluku : Ukinute američke sankcije Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović i brojnim drugim saradnicima i kompanijama

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

OFAC donio odluku : Ukinute američke sankcije Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović i brojnim drugim saradnicima i kompanijama

29 Oktobra
15:24 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima
Ministarstvo finansija i trezora Sjedinjenih Američkih Država (OFAC) donijelo je odluku o ukidanju sankcija za nekoliko osoba iz Republike Srpske, a što je povezano sa nezvaničnim dogovorom Milorada Dodika i nove američke administracije.
Sankcije su ukinute Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović, porodici Dodik, njihovim firmama i mnogim drugim bliskim saradnicima.

U petak, 17. oktobra, OFAC je ukinuo sankcije za četiri bliska saradnika Milorada Dodika, koji su na crnoj listi SAD-a prvobitno završili zbog organizacije i promocije neustavnog “Dana RS-a”. Riječ je o Jeleni Pajić Baštinac, Danijelu Dragičeviću, Goranu Rakoviću i Dijani Milanković.

Nezvanični izvori govore da ukidanje sankcija dolazi kao plod dogovora SAD-a i Dodika o tome da Dodik nakon pravosnažne presude mora napustiti funkciju predsjednika RS-a i imenovati vršitelja dužnosti.

Nakon što je izabrana Ana Trišić-Babić te je tako ispunjen taj dio dogovora, Amerika postepeno ukida sankcije i ostalim Dodikovim saradnicima, a što bi trebalo biti završeno do kraja ovog mjeseca.

(Kliker.info-Klix)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku