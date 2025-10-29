OFAC donio odluku : Ukinute američke sankcije Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović i brojnim drugim saradnicima i kompanijama

U petak, 17. oktobra, OFAC je ukinuo sankcije za četiri bliska saradnika Milorada Dodika, koji su na crnoj listi SAD-a prvobitno završili zbog organizacije i promocije neustavnog “Dana RS-a”. Riječ je o Jeleni Pajić Baštinac, Danijelu Dragičeviću, Goranu Rakoviću i Dijani Milanković.

Nezvanični izvori govore da ukidanje sankcija dolazi kao plod dogovora SAD-a i Dodika o tome da Dodik nakon pravosnažne presude mora napustiti funkciju predsjednika RS-a i imenovati vršitelja dužnosti.

Nakon što je izabrana Ana Trišić-Babić te je tako ispunjen taj dio dogovora, Amerika postepeno ukida sankcije i ostalim Dodikovim saradnicima, a što bi trebalo biti završeno do kraja ovog mjeseca.

(Kliker.info-Klix)