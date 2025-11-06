Oduzeti telefoni ministru Vojinu Mijatoviću: Sumnja na zloupotrebu položaja i trgovinu uticajem

o nalogu Posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH (POSKOK), privremeno su oduzeti mobilni telefoni federalnom ministru razvoja, poduzetništva i obrta Vojinu Mijatoviću, kao i još dvjema osobama, potvrđeno je iz Federalnog tužilaštva FBiH.

Prema zvaničnom saopštenju, istraga se vodi na osnovu krivične prijave koju je Posebnom odjelu Federalnog tužilaštva FBiH podnijelo pravno lice “Ilirya Tech Group” d.o.o. Sarajevo.

Mijatović se dovodi u vezu s postupanjem prilikom dodjele grant sredstava tekućih transfera po projektu broj 5 – „Razvoj start-up ekosistema“, a po Javnom konkursu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta FBiH za odabir korisnika grant sredstava kapitalnih i tekućih transfera za 2025. godinu.

“Na prijedlog postupajuće federalne tužiteljice privremeno su izuzeti mobilni telefoni od tri osobe”, navedeno je u saopštenju Federalnog tužilaštva.

Tužilaštvo sumnja da su osumnjičeni počiniti krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela, u vezi sa zloupotrebom položaja ili ovlašćenja, te davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Istraga je u toku, a više informacija očekuje se nakon što budu analizirani izuzeti telefoni i prikupljeni dodatni dokazi.

(Kliker.info-agencije)