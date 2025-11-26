Odustao od ranije postavljenog roka : Trump će se sastati sa Zelenskim i Putinom tek u završnim fazama mirovnog sporazuma

Američki predsjednik Trump u utorak je izjavio da će se sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tek kada se strane približe dogovoru o okončanju rata.

Zašto je to važno?

Trump je prethodno postavio Dan zahvalnosti kao rok za potpisivanje mirovnog plana od strane Ukrajine, ali kako su pregovori dobili na zamahu, čini se da je otvoren za davanje

više vremena za razgovore.

“Tokom protekle sedmice, moj tim je postigao ogroman napredak u pogledu okončanja rata između Rusije i Ukrajine. Originalni mirovni plan od 28 tačaka, koji su sastavile

Sjedinjene Američke Države, dorađen je, uz dodatne doprinose obje strane, i ostalo je samo nekoliko tačaka neslaganja”, napisao je Trump na Truth Social.

U skladu sa novom odlukom , izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff će se sastati s Putinom u Moskvi, a sekretar vojske Dan Driscoll – koji je u utorak razgovarao s ruskim zvaničnicima u Abu Dhabiju – održat će još jedan sastanak s Ukrajincima.

“Radujem se što ću se, nadam se, uskoro sastati s predsjednikom Zelenskim i predsjednikom Putinom, ali SAMO kada sporazum o okončanju ovog rata bude KONAČAN ili u završnoj fazi”, napisao

je Trump.

Inače, nakon uspješnih pregovora sa SAD-om u Ženevi u nedjelju, ukrajinski predsjednik Zelenski je vršio pritisak da se dogovori sastanak s Trumpom u Mar-a-Lagu ove sedmice, tokom Dana

zahvalnosti, ali je Bijela kuća oklijevala da uputi poziv prije nego što vidi rusku reakciju na izmijenjeni mirovni plan od 19 tačaka n nakon čega je i uslijedio najnoviji Trumpov zaokret.

(Kliker.info)