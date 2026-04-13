Rezultat parlamentarnih izbora u Mađarskoj i ubjedljiv poraz premijera Viktora Orbana nakon 16 godina vlasti odlična je vijest za Bosnu i Hercegovinu, a istovremeno veliki udarac Miloradu Dodiku i antibosanskim snagama, slažu se politički analitičari Adnan Huskić i Adnan Ćerimagić.

Upozoravaju, ipak, da lider pobjedničke stranke Tisza i budući premijer Mađarske Péter Magyar ima mnogo prečeg posla kod kuće, te da BiH neće biti ni blizu vrha njegove agende.

Sigurnosni aspekt

Zbog toga se nagomilani problemi u odnosima dvije zemlje neće riješiti sami od sebe preko noći.

– Ne očekujem da će prva posjeta novog premijera biti baš Bosni i Hercegovini; da on dođe u Sarajevo, a zaobiđe Banja Luku i tako pokaže promjenu kursa. To bi nama bilo drago, ali se neće desiti odmah. Međutim, ono što se definitivno više neće dešavati jeste onaj momenat remetilačkog djelovanja koje je Mađarska vršila pod Orbanom, kazao je Adnan Huskić, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology i politički analitičar.

On ističe da je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, izgubio jednog od najvažnijih saveznika. Orbanova vlada je više puta u ključnim trenucima finansijski pomagala Dodikovu vlast, kako direktno, tako i lobiranjem unutar Evropske unije. Huskić kaže da je Dodik faktički imao “blanko podršku” jedne države članice EU za sve što je destruktivno radio u BiH.

– Dodik nije igrač velikog kalibra. To što se on susreće po kuloarima i što se mota po Washingtonu, takvih političara ima na stotine i to ponekad izgleda groteskno. Međutim, Dodik je u Orbanu imao određenu polugu u Budimpešti.

Ogroman problem bilo je Orbanovo destruktivno djelovanje unutar institucija Evropske unije. Dodik je sada izgubio svog najvećeg saveznika, smatra Huskić.

Možda i najvažnija stvar za BiH, pored pobjede liberalne demokratije i evropskih vrijednosti, jeste sigurnosni aspekt. Pripadnici mađarske vojske sastavni su dio EUFOR-a, a Dodik i Orban su blisko sarađivali i u tom sektoru.

– Nisam se brinuo za mađarske vojnike u EUFOR-u. Ono što je primjetno smetalo bila je saradnja obavještajnih i policijskih struktura koja se pojačala u Banjoj Luci. Određene osobe koje su se tamo pojavljivale pružale su podršku u trenucima kada je Dodik bježao od pravosuđa. To su problematični aspekti. S druge strane, Magyar namjerava vratiti državu u okvire normalnog saveznika unutar NATO-a i EU. On želi normalizaciju, što znači da bi se te sumnjive aktivnosti mogle zaustaviti, ističe Huskić.

Naš sagovornik smatra da promjena u Mađarskoj nije samo stvar ideološkog okretanja, već i reakcija na duboki kriminal i korupciju u koju je vlast Viktora Orbana bila upletena proteklih 16 godina. Neki od tih poslova vezani su i za Dodika.

– Najveći uzrok pobjede opozicije je duboka korumpiranost režima oko Viktora Orbana. Magyar je već najavio saradnju s Evropskim tužilaštvom. S te strane postoje direktne veze koje vode prema Banjoj Luci. Naravno da to neće biti prioritet, ali je vrlo moguće da će se preispitati i ti poslovi, zaključuje Huskić.

Ne treba biti naivan

Adnan Ćerimagić se slaže u pozitivnim ocjenama izbora u Mađarskoj, ali smatra da vlast u BiH mora djelovati ofanzivno kako bi iskoristile ovaj rezultat.

Smatra da će Magyar napraviti jasan otklon od Dodika, posebno jer se lider SNSD-a aktivno stavio na stranu Orbana tokom predizborne kampanje.

– Otvara se prostor za Sarajevo i probosanske snage; za povratak onoj politici Mađarske koja je vladala prije Orbana, kada je Budimpešta primarno komunicirala s državom Bosnom i Hercegovinom, razumijevajući svoje ekonomske i sigurnosne interese. Otvara se prostor da probosanske snage uspostave direktnu komunikaciju s novom vladom, kaže Ćerimagić.

On naglašava da je pobjeda Magyara i isticanje evropskih zastava na njegovim skupovima pozitivan signal, ali upozorava da antievropske i antibosanske snage nisu nestale.

– Pored Viktora Orbana, u Evropskoj uniji i dalje imamo Roberta Fica koji ima dobre odnose s Dodikom. Postoji mogućnost i da se Janez Janša vrati kao premijer Slovenije. Također, Hrvatska uvijek vodi specifičnu politiku prema BiH i Dodik održava odnose s tamošnjim strukturama. Treba iskoristiti ovaj momenat, ali ne treba biti naivan i misliti da će se stvari posložiti same od sebe. Péter Magyar izvorno dolazi iz Orbanove stranke, a zemlja je 16 godina bila pod gvozdenom šakom. Trebaće vremena da nova vlast u potpunosti promijeni kurs vanjske politike, uvjeren je Ćerimagić.

