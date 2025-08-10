Odlazeći Dodik bez kontrole : Kajganića nazvao “gadom”, britanskog ministra “crncem”… (VIDEO)

Osuđeni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nazvao je glavnog državnog tužioca Milanka Kajganića – “gadom” gostujući u Jutarnjem programu RTRS-a.

“Ovaj naš gad je neka druga priča. Od njega je sve to počelo, on je propustio radnje. On je loš, nejak tip koji je zbog svog komoditeta propustio jednu takvu radnju, bojao se Murphya i ostalih”, rekao je Dodik i okomio se na sudinicu Suda BiH Senu Uzunović.

On je rekao da se presudom njemu ruši Ustav te u njega unese visoki predstavnik.

“Ruši se Ustav aktima redovnog suda koji opet nije ustavan”, rekao je Dodik.

On je govorio i o kupovini zgrade UIO.

“Mile Radišić nije moj kum. Ta zgrada postoji, uredno je dobila dozvole. Niko se nije bunio kada su te zgrade pravljenje u Sarajevu i Mostaru. Pakuju i lažu uporno”, rekao je Dodik.

On je rekao da je Evropska unija odustala od vladavine prava i da će se raspasti.

“EU je postala ozbiljan problem. Njemačka ide u potpunu militarizaciju, šta će EU biti u uslovima potpunog vojnog jačanja Njemačke, kakav ste vi tu član, to je okupacija. EU u smislu vrijednosti ne postoji”, rekao je Dodik.

Ponovio je tezu o namjeri Velike Britanije da prebaci migrante na ove prostore.

“Sad ću ispasti rasist. Ali, dolazi u ime Velike Britanije ministar vanjskih poslova crnac, ja nemam ništa protiv, i on nas nagovara da primimo ovdje neke njegove sunarodnike”, rekao je Dodik.

Rekao je da se u Crnoj Gori nedavno sastao sa nekim važnim Amerikancima, a Željka Cvijanović s “važnim ljudima” u Španiji.

Dodik je kazao i da Bošnjaci imaju “hrišćansko porijeklo”

