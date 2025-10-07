Odlazak velike muzičke legende i još većeg čovjeka : U 72. godini života preminuo Halid Bešlić

Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu danas je preminuo Halid Bešlić.

Naša velika muzička zvijezda Halid Bešlić je već duže vrijeme bio smješten u KCUS zbog teške bolesti. Doktori su činili sve što je bilo u njihovoj moći, ali bolest je nažalost bila jača…

Rođen je 20.11.1953. godine u zaseoku Vrapci kod Knežine, u općini Sokolac. Muzikom je počeo intenzivno da se bavi nakon odsluženja vojnog roka. Pjevao je prvo u kafanama kod Sokoca, a nakon toga su ga upoznali i gosti sarajevskih restorana i kafana.

Prvu singl ploču je izdao 1979. godine. Na njoj su bile pjesme „Grešnica“ i „Ne budi mi nadu“. Numere „Sijedi starac“ i „Zašto je moralo tako da bude“, koje je snimio dve godine kasnije donijele su mu veću popularnost.

U periodu od 1985. do 1991. godine izdao je osam ploča, a raspad Jugoslavije i rat na tim područjima dočekao je u Njemačkoj. Ipak, odlučio je da se vrati u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomagao ljudima u svojoj zemlji i u tom periodu je organizovao nekoliko stotina koncerata za prikupljanje humanitarne pomoći ratom zahvaćenim područjima.

Mlađe generacije upoznale su ga početkom dvehiljaditih godina kada je objavio album „Prvi poljubac“. Naslovna pjesma je za vrlo kratko vrijeme postala veoma popularna, a zavoljeli su je ljudi ne samo na ovim prostorima, nego širom svijeta. Četiri godine kasnije u prodaji se pojavio Halidov 17. album na kome su bile numere „Čardak“, „Miljacka“ i „Dvadesete“. Iako su one donijele jedan novi pop prizvuk njegovim pjesmama, za vrlo kratko vrijeme postale su veliki hitovi.

Sa Nedžadom Imamovićem, Harisom Džinovićem, Željkom Bebekom, Kemalom Montenom, Šabanom Burhanom, Donom Ares i drugima snimio je 14 pjesama koje su objavljene na CD-u „Halid Bešlić i prijatelji“ iz 2010. godine. Poslije tri godine svoju publiku je počastio novim albumom pod naslovom „Romanija“. Naslovnu numeru posvetio je svom rodnom kraju, a osim Romanijaca pjesmu su brzo zavoljeli i oni koji nikada nisu bili u tom kraju.

Halid Bešlić se smatra jednim od najboljih pjevača narodne muzike u BiH. O tome koliko ga publika voli potvrđuju veliki koncerti koje je organizovao u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu, ali i brojnim drugim gradovima u Americi, Kanadi, Evropi, Australiji… Osvojio je brojne nagrade i priznanja. Član je Udruženja muzičara Bosne i Hercegovine.

Iza Halida Bešlića je više od 30 godina duga karijera, tokom koje je prodao nekoliko miliona nosača zvuka i održao hiljade koncerata, na kojima su stotine hiljada vjernih fanova pjevale s njim njegove pjesme. Veliki broj tih koncerata bio je humanitarnog karaktera.

(Kliker.info-agencije)