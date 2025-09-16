Odlazak Roberta Redforda: “Zlatni dečko” koji je redefinirao pojam holivudske zvijezde

Robert Redford, neodoljivi zavodnik velikog platna koji je prerastao u oskarovskog redatelja, čovjek čiji su filmovi često pomagali Americi razumjeti samu sebe, a izvan filmskog seta bio strastveni zagovornik zaštite okoliša i pokretač nezavisne filmske scene okupljene oko Sundancea, preminuo je u utorak ujutro u svom domu u saveznoj državi Utah. Imao je 89 godina, prenosi The New York Times.

Vijest o smrti, u planinama iznad Prova, objavila je Cindi Berger, direktorica PR agencije Rogers & Cowan PMK. Navela je da je Redford preminuo u snu, no uzrok smrti nije preciziran.

Zvijezda koja je obilježila desetljeća

Redford je karijeru izgradio u vremenima kada je Hollywood tražio lice koje će nositi velike priče. Bio je zvijezda filmova koji su ušli u povijest kinematografije: “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969.), “The Sting” (1973.), “Three Days of the Condor” (1975.) i, naravno, “All the President’s Men” (1976.), u kojem je glumio novinara koji razotkriva skandal Watergate. Za ulogu u “The Sting” dobio je svoju jedinu nominaciju za Oscara kao glumac.

Studio je Redforda često prodavao kao seks-simbol, ali njegova filmska snaga počivala je i na izvanrednim partnericama – od Jane Fonde u “Bosonogi u parku” (1967.), preko Barbre Streisand u “The Way We Were” (1973.), do Meryl Streep u “Out of Africa” (1985.).

Od glumca do oskarovskog režisera

U četrdesetima se okrenuo režiji. Debitirao je s “Ordinary People” (1980.), intimnom dramom o obitelji suočenoj s gubitkom sina. Film mu je donio četiri Oscara, uključujući onaj za najbolji film i najbolju režiju. Kasnije je snimio “A River Runs Through It” (1992.) i “Quiz Show” (1994.), potvrdivši da ga zanimaju ozbiljne, društveno relevantne teme.

No možda je njegov najveći doprinos kulturi bio Sundance. Institut je osnovao 1981., a nekoliko godina kasnije preuzeo i skromni filmski festival u Utahu. Pretvorio ga je u globalno središte nezavisnog filma – mjesto na kojem su stasali Steven Soderbergh, Quentin Tarantino, Darren Aronofsky, Chloé Zhao i mnogi drugi. Sundance je postao i vodeća pozornica dokumentaraca o temama poput ljudskih prava, LGBT+ pitanja i klimatskih promjena.

Aktivist koji to nije želio biti

Premda je izbjegavao etiketu “aktivist”, Redford je bio pionir holivudskih zvijezda koje se javno bore za okoliš. Još 1970. uspio je spriječiti izgradnju autoceste kroz kanjon u Utahu, a pet godina kasnije zaustavio je i planove za termoelektranu na ugljen. Kasnije su ta područja proglašena nacionalnim spomenikom prirode.

Za doprinos kulturi i društvu 2016. primio je Predsjedničku medalju slobode.

Redford je redefinirao pojam holivudske zvijezde: od “zlatnog dečka” 70-ih do autora i mecene koji je generacijama mladih filmaša otvorio vrata. Njegova smrt zatvara golemo poglavlje filmske povijesti, ali institut i festival koje je stvorio nastavljaju živjeti kao najopipljiviji dio njegova nasljeđa.

U javnosti je njegov imidž bio kombinacija skromnog, povučenog čovjeka i nevoljnog idola. Ali iza kulisa Redford je neumorno gradio novu viziju filma i društvene odgovornosti – onu koja će obilježiti generacije koje dolaze.

(Kliker.info- JL)